Во Франции назвали самый страшный секрет Зеленского в конфликте на Украине

Valeurs Actuelles: число погибших бойцов ВСУ – самый страшный секрет Зеленского

Число погибших бойцов ВСУ – это самый страшный секрет Зеленского в этом конфликте, пишет Valeurs Actuelles. При этом с конца лета количество убитых и раненных резко возросло, а число призванных на службу в последнее время значительно снизилось.

"От 40 до 60 процентов первых украинских военнослужащих, которых мы обучали на французской земле в 2022 году, больше не выходят на связь, – рассказал нашему изданию один надежный источник. – Мы думаем, что большинство из них молчат, потому что они уже погибли в бою". Французские инструкторы, наладившие связь со своими украинскими учениками, ограничиваются лишь предположениями об их судьбах. По словам тех, кто все же решился обратиться с этим вопросом к военным властям в Киеве, тема вызывает у представителей Украины только недовольство. Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем имеющимся внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло. Например, мы только что узнали, что число студентов за несколько месяцев увеличилось на 82%, так как этот статус позволяет молодым людям избежать непрекращающейся в стране мобилизации.

Последние цифры призыва на службу сине-желтому флагу значительно снизились по сравнению с началом военных действий. Несмотря на подкрепления, ряды подразделений редеют. В девяти бригадах, сформированных с помощью НАТО для будущего весеннего наступления, насчитывается от 2,5 до трех тысяч человек, тогда как по стандартам Североатлантического альянса их численность должна составлять от пяти до восьми тысяч. Вдали от глаз журналистов и работников СМИ украинские военные рисуют для своих иностранных партнеров "военную картину", которая больше похожа на необработанную информацию с фронта, чем на то, что без лишних деталей сообщают западные новостные каналы. В Донбассе на протяжении всей зимы, подтверждают они, их люди находились под постоянным натиском российских войск. А находящиеся на линии соприкосновения подразделения все время пребывали в состоянии готовности к бою против превосходящих сил противника из-за "их абсолютного превосходства".

Российской артиллерии втрое больше

Эти свидетельства соответствуют расчетам баланса сил, сделанным французскими военными. По их данным, в Донбассе у русских примерно в три раза больше артиллерийских орудий, чем у украинцев. Киев к тому же страдает от другой уже хорошо известной проблемы: арсеналы его союзников истощились, а промышленные мощности на Западе восстанавливаются слишком медленно. Сегодня российские войска производят в среднем 15 тысяч выстрелов в день, а украинцы отвечают пятью тысячами выстрелов. Поскольку большинство погибших и раненых в этом конфликте приходится на долю артиллерии, некоторые специалисты не согласны с тем, что потери сторон равны. Этой точки зрения ранее придерживались американские официальные источники, но они уже пересмотрели свои прогнозы. В январе они сообщали о 100 тысячах убитых и раненых с обеих сторон. В начале мая они уже говорили о "по меньшей мере 200 тысячах и, возможно, 250 тысячах убитых и раненых". Это подтверждение того, что "окопная война" особенно кровопролитна. Из Артемовска также приходят новости о постоянных потерях.

"Да, у украинцев меньше оружия, но оно гораздо эффективнее и их военнослужащие правильнее его используют", – возражают сторонники теории о "равных" силах. Свои утверждения они аргументируют наличием у Киева французских артиллерийских установок Caesar и американских систем залпового огня HIMARS. Те же, кто преуменьшает эффект от этого оружия ("его слишком мало"), утверждают, что за последние восемь месяцев украинцы потеряли как минимум вдвое больше людей, чем россияне. Таким образом, в любом случае соотношение сил изменилось по сравнению с началом конфликта.

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Стратегическая глубина…

В "борьбе на истощение" (истощение человеческого и материального потенциала противника, говоря военным языком) у России есть серьезное преимущество перед Украиной. Численность ее населения в три с половиной раза больше (143 миллиона против 41 миллиона). Однако вопрос о "допустимости" смертей, вероятно, более чувствителен для россиян. До тех пор, пока для пополнения рядов будет достаточно добровольцев, призванных на очень привлекательных финансовых условиях, Владимир Путин, несомненно, будет удовлетворен, а генералам придется соответствующим образом корректировать свою стратегию. В начале мая во время выступления в конгрессе генерал Кристофер Каволи (Christopher Cavoli), командующий американскими войсками в Европе и военный руководитель НАТО, умерил пыл чиновника, который одобрительно отозвался о последней оценке российских потерь, сделанной Пентагоном. "Большая часть российской армии не пострадала в этом конфликте", – сказал Каволи.

Автор статьи: Мериадек Рафрай (Mériadec Raffray)

Комментарии читателей

frede2

Не забывайте, что опаснее всего русские становятся, когда их загоняют в угол. И именно это делает Запад. Вспомните про блокаду Ленинграда, 1941-й год...

laure3

Артемовск — это война 1914-го года, только с беспилотниками.

gille3

Наконец хотя бы немного реалистичная и прагматичная статья без ставших уже привычными преувеличений. Но вопрос остается: что же делать потом?

bmeye1

Кто положит конец этой мясорубке? Нам не хватает великого государственного деятеля с соратником типа де Вильпена (Доминик де Вильпен, бывший премьер-министр Франции, занимавший пост с 2005 по 2007 годы, во времена президентства Жака Ширака. — Прим. ИноСМИ), который смог бы договориться о статус-кво уже с самого начала. Вместо такого политика у нас есть только капризный подросток, который устроил шоу, рассказав о своей приватной беседе с Путиным, — причем это шоу провалилось!

steph1

Что мы видим? Люди, которые втягивают нас в этот конфликт, не обладают ни культурой, ни историческими, ни геополитическими знаниями, хотя надо было бы укреплять НАТО и готовиться к грядущим столкновениям. Мы рассеиваем собственные силы и изнуряем себя этим конфликтом в Европе. У меня сложилось впечатление, будто я живу в Византии, которая развлекается войнами со своими вассалами, когда к ее границам подступают турки.

steph1

Положить конец этой бойне дипломатическим путем предстоит мужчинам и женщинам, которые стоят в тени. Я не сторонник Мюнхена (скорее всего, автор имеет в виду Мюнхенское соглашение 1938-го года, согласно которому западные державы отдали нацистской Германии Чехословакию. — Прим. ИноСМИ), и я готов исполнить свой долг, но Путин — не Гитлер. Если конфликт расширится, Европа окажется в руинах. Она столкнется с Азией, превосходящей ее с экономической и военной точки зрения, с возрожденной Европой и с перенаселенной Африкой, которая просто смешает нас с собой.