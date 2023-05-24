Президент США Джо Байден во время рабочей сессии G7 в Хиросиме, Япония. 20 мая 2023 года.

Cumhuriyet: Япония проявила бесчестие, прогнувшись под ядерную "защиту" США

США, совершив геноцид японского народа, хотели показать СССР, что именно они правят миром, пишет Cumhuriyet. И вот Байден на саммите G7 в Хиросиме обещает защитить Японию ядерным оружием, а она этому рада! Такое "бесчестие" не иначе как "синдром влюбленности в атомную бомбу", считает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

В итоговых декларациях по итогам саммитов, в которых участвуют США, прежде всего G7, вы часто встречаете такую фразу: «Международный порядок, основанный на правилах».

Это, коротко говоря, империалистический порядок, правила которого написаны Соединенными Штатами и посредством которого народы подчиняются атлантической системе.

Правила этого порядка США установили с помощью атомной бомбы. Совершив атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, они сказали: «Мы устанавливаем правила международного порядка». Так что вопрос состоял не в победе над Японией.

Более того, Япония уже проиграла. США, Великобритания и СССР 26 июля 1945 года призвали ее к капитуляции, а премьер-министр Японии, давший сигнал о капитуляции, потребовал отмены требования об упразднении монархии и привлечении императора к суду в качестве военного преступника.

На этом условии, очевидно, настаивали, чтобы Япония не соглашалась на капитуляцию. Так, примерно через десять дней, 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа 1945 года — на Нагасаки. Человеческие потери, включая умерших впоследствии из-за радиации, составили порядка 300 тысяч.

Предумышленное преступление против человечества, совершенное США

Это нападение, которое империалистические США продумали, подготовили и спланировали до мельчайших деталей, является величайшим военным преступлением и преступлением против человечества. США не просто убили около 300 тысяч человек, но и в дальнейшем в целях сохранения порядка, созданного этими двумя атомными бомбами, истребили миллионы человек в разных частях света, от Вьетнама до Ирака. Другими словами, США — это страна, совершившая геноцид против человечества в современном мире.

Да, США совершили это преступление преднамеренно, спроектировав, спланировав, подготовив его. 12 апреля 1945 года Рузвельт умер, и новый президент Трумэн 27 апреля 1945 года нажал на кнопку подготовки к ядерной атаке.

Было выбрано 14 городов в зависимости от их влияния и населения, после тонкого отбора количество городов сократилось до четырех вместе с резервом, более того, поощрялась миграция в эти города путем распространения пропаганды о том, что они не будут подвергаться бомбардировке с воздуха, к тому же даже время подсчитали — атомная бомба была сброшена в 8.15 утра, когда на улице должно было находиться максимальное количество людей.

Показателем того, что главной целью этих двух атомных бомб было провозглашение империалистическими США своего господства над миром, стали слова, сказанные Трумэном Сталину в Потсдаме, о том, что у него есть «новое мощное оружие». Применив это оружие через десять дней, Трумэн тем самым сказал своему ближайшему сопернику: «Правила установлю я».

У ядерного порядка нет извинений!

Напомнили мы все это потому, что на днях в Хиросиме состоялся саммит G7. Империалистические США уже некоторое время пытаются использовать этот клуб богатых в качестве спонсора своей войны против Китая и России.

В то время как саммит проходил в Хиросиме, международные круги задавались вопросом: принесет ли президент США Байден извинения японскому народу, который подвергся геноциду в ходе атомных бомбардировок? Конечно, не извинился! С точки зрения Байдена, как и предыдущих президентов США, извиняться не за что, у ядерного порядка нет извинений!

При этом еще хуже было положение потерпевшего. Потому что на саммите, состоявшемся в Хиросиме, на которую сбросили атомную бомбу, США пообещали защитить Японию атомной бомбой!

США, с одной стороны, угрожают Китаю, с другой — пытаются интегрировать региональные государства в свою стратегию на основе лжи о том, что Китай якобы угрожает региону. Лидеры Японии, пострадавшей от атомных бомбардировок, демонстрируют бесчестие, радуясь тому, что США защитят их ядерным оружием! Это, должно быть, «синдром влюбленности в атомную бомбу»!

Кроме того, США с помощью AUKUS превращают и Австралию в базу атомных подводных лодок против Китая.

Одним словом, США обращаются к ядерной угрозе, чтобы сохранить созданный ими ядерный порядок.

Однако мы находимся не в тех условиях, когда США были в состоянии построить ядерный порядок, а напротив, в ситуации, когда этот порядок рушится шаг за шагом и Америка уже не может выступать соседским хулиганом, размахивающим дубинкой.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)