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ТАСС

Глава германской разведки заявил, что Россия в состоянии вести СВО длительное время

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Bundesnachrichtendienst - BND
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst - BND) Бруно Каль перед новой штаб-квартирой немецкой разведки в Берлине, 08.02.2019.
Источник изображения: www.dw.com

Как отметил Бруно Каль, разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет РФ

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль заявил, что Россия в состоянии продолжать военную операцию (СВО) на Украине "на длинной дистанции". Соответствующей оценкой он поделился в понедельник, выступая в Федеральной академии политики безопасности.

"Россия, как и прежде, остается в состоянии вести <...> [СВО] на длинной дистанции", - приводит его слова агентство DPA.

Глава БНД, отвечая на один из вопросов, также отметил, что разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства.

В ответ на вопрос, когда БНД было известно, что военная операция непременно начнется, он сказал: "За 14 дней до начала <...> [конфликта] мы фиксировали явления, которые вряд ли можно было интерпретировать как-то иначе". 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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