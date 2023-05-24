Глава германской разведки заявил, что Россия в состоянии вести СВО длительное время

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst - BND) Бруно Каль перед новой штаб-квартирой немецкой разведки в Берлине, 08.02.2019.

Как отметил Бруно Каль, разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет РФ

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль заявил, что Россия в состоянии продолжать военную операцию (СВО) на Украине "на длинной дистанции". Соответствующей оценкой он поделился в понедельник, выступая в Федеральной академии политики безопасности.

"Россия, как и прежде, остается в состоянии вести <...> [СВО] на длинной дистанции", - приводит его слова агентство DPA.

Глава БНД, отвечая на один из вопросов, также отметил, что разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства.

В ответ на вопрос, когда БНД было известно, что военная операция непременно начнется, он сказал: "За 14 дней до начала <...> [конфликта] мы фиксировали явления, которые вряд ли можно было интерпретировать как-то иначе".