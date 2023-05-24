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В Госдепе не рассматривают вопрос отмены санкции против главы минобороны КНР

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Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/HARISH TYAGI

Госдеп: США не снимут санкции против министра обороны КНР

В Вашингтоне не рассматривают возможность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу или КНР в целом ради проведения встречи на уровне глав оборонных ведомств. Об этом заявил 22 мая на регулярном брифинге в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Нет, это не так», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что власти США рассматривают возможность смягчения или отмены санкций в отношении Ли Шанфу, личной встречи с которым в начале июня добивается глава Пентагона Ллойд Остин. Также политик выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина.

После этого представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции , в том числе технологические, в отношении Пекина.

Дипломат призвала США отменить санкции и создать благоприятные условия для диалога Пекина и Вашингтона.

Ранее, 17 мая, глава Белого дома заявил, что скоро встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, но не привел подробностей.

В начале мая глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом отметил, что США должны глубоко переосмыслить политический курс в отношении Пекина.

Тогда же агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.


Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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