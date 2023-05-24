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ТАСС

Госдеп прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область.

"Украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его версии, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. "Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них", - добавил Миллер.

Он также сообщил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты Вашингтона, касающиеся планов передачи Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16. "Что касается расчетов относительно поставок [истребителей] F-16 Украине, президент [США Джо Байден ранее] очень ясно сигнализировал, что мы начнем обучение Вооруженных сил Украины применению F-16. И мы будем работать с союзниками и партнерами над поставками самолетов F-16 Украине. У меня нет никаких объявлений насчет того, когда или как это будет происходить, из каких стран будут поступать [самолеты], но для нас это приоритет, и мы начнем осуществлять это в предстоящие месяцы", - подчеркнул Миллер.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа вошла на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и их уничтожению, сил и средств на месте достаточно. По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов.

Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленной на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". 

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Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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