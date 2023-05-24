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ТАСС

В ООН прокомментировали возможные поставки Украине F-16

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Источник изображения: http://tass.ru/

Как отметил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, ООН хотела бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с положениями международного права

ООН, 22 мая. /ТАСС/. ООН хотела бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с положениями международного права. Таким образом официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал в понедельник на брифинге информацию о намерении ряда западных стран передать Киеву американские истребители F-16.

"Наша цель - увидеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями", - сказал он.

Президент США Джо Байден 21 мая сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Украины к контрнаступлению.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, Москва учтет это в своих планах. 

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Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
ООН
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