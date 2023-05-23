Войти
РИА ФАН

Политолог объяснил, почему помощь Украине обходится американцам так дорого

529
0
0
Погрузка предназначенных для передачи Украине американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley на американское транспортное судно-ролкер ARC Integrity. Норт-Чарлстон, 25.01.2023
Погрузка предназначенных для передачи Украине американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley на американское транспортное судно-ролкер ARC Integrity. Норт-Чарлстон, 25.01.2023.
Источник изображения: Oz Suguitan / Транспортное командование армии США

Как сообщили накануне в Пентагоне, администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов. Как считает политолог Малек Дудаков, реальный объем помощи Киеву не так велик, как кажется, поскольку ее стоимость переоценена американским ВПК в десятки раз.

Накануне было объявлено, что в рамках нового пакета США передадут Украине дополнительные боеприпасы для установок РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины, более девяти миллионов патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы и т. д. По данным западных аналитиков, с момента начала военной спецоперации РФ Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более 35 миллиардов долларов.

Ранее, в начале апреля, США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, противотанковые системы, средства ПВО, боеприпасы, минометные системы и другое оружие. Затем США объявили о новом пакете военной помощи Киеву 9 мая — уже на 1,2 миллиарда долларов, в него вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-мм артиллерийские снаряды и другое.

Тем временем выяснилось, что на середину мая у США осталось около 6 миллиардов из 48 миллиардов долларов, которые американский Конгресс одобрил в качестве помощи Украине в декабре 2022-го. Эксперты полагают, что с текущими темпами расходования средств они могут закончиться уже в середине июля. Это вызывает серьезные опасения у законодателей США, сообщило издание Politico.

Как отметили источники в Белом доме, в администрации президента Байдена «полностью привержены» поддержке Киева «в долгосрочной перспективе», и обсуждают выделение все новых траншей военной помощи. Вместе с тем, Белому дому будет сложнее предоставить новую помощь Киеву, ведь утверждать его будет уже «не тот Конгресс». Вопрос помощи Украине будет обсуждаться на фоне дебатов о потолке госдолга США и может встретить сопротивление со стороны группы республиканцев, «которые хотят сократить расходы на Украину».

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, на фоне украинского кризиса в США многие стали задаваться вопросами об отношениях Пентагона и американского ВПК.


«В итоге, эксперты пришли к крайне неприятным выводам. Внезапно выяснилось, что оборонный сектор Америки донельзя монополизирован, за счет чего промышленники до небес взвинчивают ценники на любые вооружения, тем самым до нитки «обдирая» американских налогоплательщиков, — указал аналитик. — В 1990-е в сфере американского ВПК произошел процесс слияний и поглощений. В итоге, к началу «нулевых» из 51 военной компании в Америке осталось лишь пять концернов-гигантов. Все они прекрасно знают, что у Пентагона просто нет другого выбора, кроме как идти к ним на поклон».

Поэтому, продолжил эксперт, дельцы военно-промышленного комплекса беспрепятственно завышают цены на свои технологии в десятки раз.


«Так, простое реле для измерения давления уровня масла в ракетах NASA в рознице стоит всего пару сотен долларов. Но в Пентагоне закупают его у ВПК за 10 тысяч долларов. А, например, на клапаны двигателей для вертолётов Apache пришлось потратить 120 миллионов долларов, хотя по рыночной цене они стоят «всего» 28 миллионов. Причем, как выяснилось, субподрядчик компании Boeing наотрез отказался продавать их дешевле. Это случилось в период вторжения США в Ирак, когда американской армии срочно требовались детали для ремонта вертолетов», — отметил Дудаков.

Похожая картина отмечается и в других сферах военных поставок Пентагона, указал он.


«Например, в 1991-м году закупка только одного ПЗРК «Стингер» обходилась Пентагону примерно в 25 тысяч долларов. Теперь для замены «Стингеров», утилизированных на фронтах Украины, бюджету США приходится тратить по 400 тысяч долларов за штуку. Но выбора у Пентагона нет, ведь производит эти ПЗРК только одна корпорация. Но самая угрожающая ситуация сложилась с истребителями пятого поколения F-35. При том, что в реальных боях они практически не участвовали, только на их обслуживание придётся отдать минимум 1,3 триллиона долларов. Из-за этого Пентагону уже приходится сильно «резать» свои планы закупок F-35 для ВВС США», — пояснил эксперт.

Системный кризис американского ВПК объясняет и то, почему Вашингтону с таким трудом даётся наращивание производства оружия, сообщил он.


«Так, по производству ракет и снарядов американская промышленность может выйти на приемлемые показатели лишь к 2028 году. Поэтому власти США обеспокоены тем, что вскрывшиеся проблемы — это лишь «цветочки». Намного большие проблемы будут ожидать американский ВПК в случае начала войны в Тихом океане. По мнению некоторых экспертов, в этом случае всех имеющихся в наличии американских ракет может хватить лишь на одну неделю боев», — заключил политолог.

Напомним, текущий пакет помощи Киеву на 48 миллиардов долларов на деле включал около 36 миллиардов долларов для Пентагона. На эти деньги американский ВПК поставил ВСУ миллионы артиллерийских снарядов, профинансировал поставки танков, бронетехники и передовых систем ПВО. Это, по мнению американцев, якобы «позволило Киеву «подготовиться к контрнаступлению», чтобы вывести конфликт из состояния позиционной войны. При этом на Украине оказались «разочарованы» темпами поставок военной техники. По словам президента Зеленского, новые бронемашины, обещанные США, «поступают в ВСУ только партиями».

Права на данный материал принадлежат РИА ФАН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
AH-64
F-35
HIMARS
NASAMS
Patriot ЗРК
Stinger
Компании
Boeing
NASA
Похожие новости
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
09.02.2023
Накачка Украины вооружением — не решимость Штатов, а отчаяние
02.02.2023
Как поставки вооружений Украине влияют на оборонную промышленность США?
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
31.10.2016
Летающие роботы наступают
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 00:04
  • 49964
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"