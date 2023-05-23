Политолог объяснил, почему помощь Украине обходится американцам так дорого

Как сообщили накануне в Пентагоне, администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов. Как считает политолог Малек Дудаков, реальный объем помощи Киеву не так велик, как кажется, поскольку ее стоимость переоценена американским ВПК в десятки раз.
Накануне было объявлено, что в рамках нового пакета США передадут Украине дополнительные боеприпасы для установок РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины, более девяти миллионов патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы и т. д. По данным западных аналитиков, с момента начала военной спецоперации РФ Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более 35 миллиардов долларов.
Ранее, в начале апреля, США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, противотанковые системы, средства ПВО, боеприпасы, минометные системы и другое оружие. Затем США объявили о новом пакете военной помощи Киеву 9 мая — уже на 1,2 миллиарда долларов, в него вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-мм артиллерийские снаряды и другое.
Тем временем выяснилось, что на середину мая у США осталось около 6 миллиардов из 48 миллиардов долларов, которые американский Конгресс одобрил в качестве помощи Украине в декабре 2022-го. Эксперты полагают, что с текущими темпами расходования средств они могут закончиться уже в середине июля. Это вызывает серьезные опасения у законодателей США, сообщило издание Politico.
Как отметили источники в Белом доме, в администрации президента Байдена «полностью привержены» поддержке Киева «в долгосрочной перспективе», и обсуждают выделение все новых траншей военной помощи. Вместе с тем, Белому дому будет сложнее предоставить новую помощь Киеву, ведь утверждать его будет уже «не тот Конгресс». Вопрос помощи Украине будет обсуждаться на фоне дебатов о потолке госдолга США и может встретить сопротивление со стороны группы республиканцев, «которые хотят сократить расходы на Украину».
Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, на фоне украинского кризиса в США многие стали задаваться вопросами об отношениях Пентагона и американского ВПК.
Поэтому, продолжил эксперт, дельцы военно-промышленного комплекса беспрепятственно завышают цены на свои технологии в десятки раз.
Похожая картина отмечается и в других сферах военных поставок Пентагона, указал он.
Системный кризис американского ВПК объясняет и то, почему Вашингтону с таким трудом даётся наращивание производства оружия, сообщил он.
Напомним, текущий пакет помощи Киеву на 48 миллиардов долларов на деле включал около 36 миллиардов долларов для Пентагона. На эти деньги американский ВПК поставил ВСУ миллионы артиллерийских снарядов, профинансировал поставки танков, бронетехники и передовых систем ПВО. Это, по мнению американцев, якобы «позволило Киеву «подготовиться к контрнаступлению», чтобы вывести конфликт из состояния позиционной войны. При этом на Украине оказались «разочарованы» темпами поставок военной техники. По словам президента Зеленского, новые бронемашины, обещанные США, «поступают в ВСУ только партиями».