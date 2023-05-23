Политолог объяснил, почему помощь Украине обходится американцам так дорого

Как сообщили накануне в Пентагоне, администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов. Как считает политолог Малек Дудаков, реальный объем помощи Киеву не так велик, как кажется, поскольку ее стоимость переоценена американским ВПК в десятки раз.

Накануне было объявлено, что в рамках нового пакета США передадут Украине дополнительные боеприпасы для установок РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины, более девяти миллионов патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы и т. д. По данным западных аналитиков, с момента начала военной спецоперации РФ Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более 35 миллиардов долларов.

Ранее, в начале апреля, США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, противотанковые системы, средства ПВО, боеприпасы, минометные системы и другое оружие. Затем США объявили о новом пакете военной помощи Киеву 9 мая — уже на 1,2 миллиарда долларов, в него вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-мм артиллерийские снаряды и другое.

Тем временем выяснилось, что на середину мая у США осталось около 6 миллиардов из 48 миллиардов долларов, которые американский Конгресс одобрил в качестве помощи Украине в декабре 2022-го. Эксперты полагают, что с текущими темпами расходования средств они могут закончиться уже в середине июля. Это вызывает серьезные опасения у законодателей США, сообщило издание Politico.

Как отметили источники в Белом доме, в администрации президента Байдена «полностью привержены» поддержке Киева «в долгосрочной перспективе», и обсуждают выделение все новых траншей военной помощи. Вместе с тем, Белому дому будет сложнее предоставить новую помощь Киеву, ведь утверждать его будет уже «не тот Конгресс». Вопрос помощи Украине будет обсуждаться на фоне дебатов о потолке госдолга США и может встретить сопротивление со стороны группы республиканцев, «которые хотят сократить расходы на Украину».

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, на фоне украинского кризиса в США многие стали задаваться вопросами об отношениях Пентагона и американского ВПК.

«В итоге, эксперты пришли к крайне неприятным выводам. Внезапно выяснилось, что оборонный сектор Америки донельзя монополизирован, за счет чего промышленники до небес взвинчивают ценники на любые вооружения, тем самым до нитки «обдирая» американских налогоплательщиков, — указал аналитик. — В 1990-е в сфере американского ВПК произошел процесс слияний и поглощений. В итоге, к началу «нулевых» из 51 военной компании в Америке осталось лишь пять концернов-гигантов. Все они прекрасно знают, что у Пентагона просто нет другого выбора, кроме как идти к ним на поклон».

Поэтому, продолжил эксперт, дельцы военно-промышленного комплекса беспрепятственно завышают цены на свои технологии в десятки раз.

«Так, простое реле для измерения давления уровня масла в ракетах NASA в рознице стоит всего пару сотен долларов. Но в Пентагоне закупают его у ВПК за 10 тысяч долларов. А, например, на клапаны двигателей для вертолётов Apache пришлось потратить 120 миллионов долларов, хотя по рыночной цене они стоят «всего» 28 миллионов. Причем, как выяснилось, субподрядчик компании Boeing наотрез отказался продавать их дешевле. Это случилось в период вторжения США в Ирак, когда американской армии срочно требовались детали для ремонта вертолетов», — отметил Дудаков.

Похожая картина отмечается и в других сферах военных поставок Пентагона, указал он.

«Например, в 1991-м году закупка только одного ПЗРК «Стингер» обходилась Пентагону примерно в 25 тысяч долларов. Теперь для замены «Стингеров», утилизированных на фронтах Украины, бюджету США приходится тратить по 400 тысяч долларов за штуку. Но выбора у Пентагона нет, ведь производит эти ПЗРК только одна корпорация. Но самая угрожающая ситуация сложилась с истребителями пятого поколения F-35. При том, что в реальных боях они практически не участвовали, только на их обслуживание придётся отдать минимум 1,3 триллиона долларов. Из-за этого Пентагону уже приходится сильно «резать» свои планы закупок F-35 для ВВС США», — пояснил эксперт.

Системный кризис американского ВПК объясняет и то, почему Вашингтону с таким трудом даётся наращивание производства оружия, сообщил он.

«Так, по производству ракет и снарядов американская промышленность может выйти на приемлемые показатели лишь к 2028 году. Поэтому власти США обеспокоены тем, что вскрывшиеся проблемы — это лишь «цветочки». Намного большие проблемы будут ожидать американский ВПК в случае начала войны в Тихом океане. По мнению некоторых экспертов, в этом случае всех имеющихся в наличии американских ракет может хватить лишь на одну неделю боев», — заключил политолог.

Напомним, текущий пакет помощи Киеву на 48 миллиардов долларов на деле включал около 36 миллиардов долларов для Пентагона. На эти деньги американский ВПК поставил ВСУ миллионы артиллерийских снарядов, профинансировал поставки танков, бронетехники и передовых систем ПВО. Это, по мнению американцев, якобы «позволило Киеву «подготовиться к контрнаступлению», чтобы вывести конфликт из состояния позиционной войны. При этом на Украине оказались «разочарованы» темпами поставок военной техники. По словам президента Зеленского, новые бронемашины, обещанные США, «поступают в ВСУ только партиями».