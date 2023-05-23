Войти
Известия.ru

Боррель сообщил о завершении ЕС подготовки 15 тыс. украинских военных

473
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Боррель: Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. украинских военных

Евросоюз (ЕС) завершил подготовку 15 тыс. украинских военных, еще 15 тыс. пройдут тренировки до конца года. Об этом заявил 22 мая на пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Миссия по обучению украинских военнослужащих успешно завершена», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что скоро начнется второй этап подготовки.

По его словам, успех киевского режима во многом зависит не только от людей, но и от поставок вооружения. Поэтому ЕС расширит военную помощь Украине, направляя Киеву больше систем противовоздушной обороны и других вооружений, заключил Боррель.

Миссия Брюсселя по обучению украинских националистов началась в ноябре 2022 года. На нее было выделено €106,7 млн.

Обучение велось в нескольких странах ЕС.

Ранее в понедельник Боррель выразил надежду, что Украина вскоре получит от США и ЕС истребители F-16. По его словам, подготовка украинских пилотов для управления данными судами уже началась.

В середине мая Боррель приветствовал поставки Киеву оружия большого радиуса действия, имея в виду британские ракеты Storm Shadow.


Западные государства увеличили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля минувшего года в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
SCALP
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.05.2023
"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС
10.03.2023
Словакия получила согласие Польши на совместную отправку Киеву МиГ-29
19.12.2022
"Останется всего полшага": после ЗРС Patriot Запад может передать Украине истребители F-16
03.12.2019
The Times (Великобритания): в свои 70 лет альянс НАТО стал больным и сварливым, но мы не должны позволить ему умереть
19.05.2017
Современный облик военно-воздушных сил Болгарии
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 00:04
  • 49964
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"