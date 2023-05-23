В США рассказали, что Зеленскому придется сделать с Крымом и Донбассом

19FortyFive: США должны заставить Зеленского отдать России Крым и Донбасс

США должны объединиться с Турцией и организовать мирную конференцию по Украине, участие в которой примут все стороны, пишет 19FortyFive. На ней Москва и Киев смогут договориться об урегулировании, в рамках которого Крым и восток Украины отойдут России.

Брэндон Вайхерт

Боевые действия на Украине продолжаются

Прошел год с тех пор, как Киев, столица Украины, был спасен от российских войск. Сейчас линия соприкосновения, по сути дела, вернулась туда, где она была до февраля 2022 года, когда Россия начала свои военные действия.

Россия уже несколько лет удерживает русскоязычные восточные области Украины и стратегический порт Крыма. Прозападное украинское правительство контролирует почти все остальные территории.

Ни одна из сторон не в силах добиться перелома. Обе они предпринимали множество кровопролитных попыток, но изменить ситуацию так и не смогли.

Эскалация боевых действий – это опасная перспектива с учетом того, что Россия является ядерной державой, а ее руководитель Владимир Путин преисполнен решимости добиться победы на Украине (какой бы она ни была) и очень болезненно относится к возможности поражения от поддерживаемых США украинских властей.

Заблуждения России относительно американской угрозы

Более того, русские уверены, что, если Украина попадет на орбиту НАТО, она превратится в плацдарм, с которого альянс сможет атаковать Российскую Федерацию.

С учетом всех этих факторов Москва вряд ли просто так уйдет с Украины. Для Путина и для его авторитарного режима это вопрос жизни и смерти.

Справедливости ради надо сказать следующее. Если бы русские перебросили свои войска в одну из латиноамериканских стран, граничащую с США, и оказали ей политическую поддержку, Вашингтон просто лишился бы рассудка и сделал все, чтобы остановить Москву и помешать ей установить контроль над такой страной.

На самом деле, в истории есть пример, когда Соединенные Штаты пошли на риск ядерной войны с Россией именно в такой ситуации.

Речь идет о Карибском кризисе, во время которого США пригрозили развязать ядерную мировую войну, увидев, что соседняя Куба под руководством Фиделя Кастро становится не только коммунистическим государством и сторонницей Советов, но и базой для советских баллистических ракет средней дальности и прочих сил.

Началось противостояние, которое могло перерасти в ядерную войну. Но к счастью, все закончилось переговорами и урегулированием. Для сегодняшней России ситуация на Украине является зеркальным отображением того, что случилось на Кубе в 1962 году. Сегодня Запад перебрасывает силы и средства на территорию соседнего с Россией государства. В будущем их можно будет использовать, чтобы угрожать Москве.

Но есть сомнения, что истинная цель Запада заключается в этом.

Для Запада было бы большой удачей, если бы там во власти нашлись стратеги, способные думать. Но у нас имеются лишь бюрократы с двухмерным мышлением. Североатлантический альянс превратился в раздутый чиновничий аппарат, который больше думает о том, как сохранить свое бюрократическое существование, но отнюдь не о сдерживании вселяющих ужас действий России в Европе.

Единственная причина, по которой альянс сплотился вокруг Украины, состоит в том, что в 90-х и в начале 2000-х годов он не сумел сплотиться вокруг другой миссии – борьбы с терроризмом. После окончания холодной войны у НАТО не было никакой цели.

И даже сегодня, когда Россия, по всей видимости, снова помышляет о войне в Европе, члены НАТО спорят между собой о том, что делать с этой страной и как с ней справиться. Не надо придавать особого значения фотосессиям и видеокадрам, на которых они всячески демонстрируют свое единство. (Вы просто спросите немцев, каково их отношение к экономическим последствиям натовской войны с Россией на Украине, или французов, готовы ли они на тотальную войну с Москвой из-за Украины.)

Многие полагали, что российская военная операция на Украине станет тем пресловутым пинком под зад, который заставит апатичный Запад объединиться. Однако разногласия между основными членами альянса сильны как никогда. Бремя помощи Украине и снабжения ее всем необходимым в ходе вооруженного конфликта свалилось на и без того перегруженные плечи одной страны, у которой масса других обязанностей в мире, и которая находится за океаном. Речь о Соединенных Штатах Америки.

Несмотря на другие обязанности и на то, что Америка почти полностью опустошила свои арсеналы тяжелых вооружений и прочих предметов снабжения, которые понадобятся ей для защиты Тайваня от китайского вторжения, а также для эффективного сдерживания Ирана на Ближнем Востоке и вокруг него, Соединенные Штаты повели НАТО за собой, как и ожидалось.

Нужна стратегия, а не показная добродетель

Но просто "решительно выступить" против России на Украине недостаточно.

Для начала, вопреки распространенному мнению, Украина не является членом НАТО. Более того, из-за неразрешенного территориального спора она по правилам не годится для вступления в альянс.

А еще возникает вопрос об издержках и целесообразности бесконечной военной помощи Украине. Возникает впечатление, что большинство американских и европейских руководителей хотят продемонстрировать миру свою добродетель в противодействии отвратительному поведению России на Украине (а оно действительно отвратительное).

Но мало кто из власть имущих задается вопросом о том, в каких целях они занимаются этой демонстрацией.

Когда Россия начала свои боевые действия, у меня сложилось впечатление, что Запад хотел лишь сохранить дружественное правительство Владимира Зеленского в Киеве, и не более того. Но похоже, ползучее расширение круга задач является характерной чертой не только ужасной американской внешней политики на Ближнем Востоке.

К сожалению, это, по всей видимости, неотъемлемая и чрезвычайно важная составляющая американской внешней политики на Украине. Россия держит восток Украины под своим контролем. Тяготеющее к НАТО правительство в Киеве сохраняет власть над остальной частью страны.

Ни одна из сторон не в состоянии существенно продвинуться вперед от установившейся на сегодня линии фронта. Обе армии измотаны, хотя и не хотят это признавать. Что бы ни думали ничего не смыслящие в стратегии вашингтонские политики, американцы не смогут в полной мере выполнять свои обязательства перед Украиной, так как в этом случае в зоне риска окажутся их обязательства перед другими странами.

Основа для достижения договоренности есть. Особенно в свете того, что многие ведущие страны мира, включая Китай и Индию, призывают все стороны вступить в переговоры об урегулировании.

Так какого же черта мы бездействуем?

Американская властная элита проявляет твердолобое упорство

Вашингтонская элита убедила себя, что, если поставить храбрым украинцам чуть больше оружия и дать чуть больше денег (которых у Америки нет), они не только разобьют назойливых русских, но и уничтожат важнейшие цели в глубине их территории.

Но в современную эпоху войны с участием ядерных держав так не заканчиваются. Как бы ни представлял Путин развитие военных действий в момент нападения, его тщательно подготовленные планы развалились при встрече с украинцами.

Но в то же время, у Украины, даже несмотря на американскую помощь, просто нет ресурсов для изгнания российских войск со своей территории.

Кроме того, большинство населения на востоке Украины и в Крыму (к недовольству многих) отдает предпочтение России, потому что в культурном и языковом плане оно ближе к ней, чем к Европе.

Сейчас все стороны могут договориться о цене мира.

Мир и бизнесу на пользу

Америка может стать величайшей стабилизирующей силой. Вашингтон должен объединиться со своей номинальной союзницей Турцией, которая стремится к миру между Россией и Украиной, и организовать важнейшую мирную конференцию за последние десятилетия.

Пусть на этой конференции соберутся все стороны, включая индийцев и китайцев, и пусть они договорятся об урегулировании, в рамках которого Киев уступит русским восток Украины и Крым, но при этом сохранит зачатки демократии на западе страны.

А потом нужно провести новую линию контроля между востоком и западом Украины, которая отделит самовластную Евразию от демократического Запада. После этого в течение нескольких лет надо будет восстанавливать, укреплять и снабжать всем необходимым западную часть Украины.

Но если американцы станут поставлять воюющему Киеву истребители, о чем по собственной глупости заявил президент Джо Байден, или если русские исполнят свои все более разнузданные угрозы о применении на Украине ядерного оружия, пусть даже самой малой мощности, мир по-настоящему погрузится в пучину апокалиптической мировой войны.

Всем сторонам пора отложить в сторону эмоции, применить холодную логику и договориться о мире. Все уже привели свои доводы. А стороны конфликта дошли до такой точки, когда они уже никак не смогут победить друг друга.

Американцы должны стряхнуть пыль со своего старого и проверенного лозунга "Давайте договариваться". Они не должны допустить выхода ситуации из-под контроля. Время играет против всех сторон.

Но есть ли среди нас государственные деятели, готовые рискнуть своей репутацией и приятным времяпрепровождением перед камерами, чтобы заключить сделку? Или все они уже превратились в Викторию Нуланд?