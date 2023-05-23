Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: в обозримом будущем Украина в НАТО не вступит

В обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Die Welt. Украина не соответствует требованиям альянса, поэтому сейчас основными вопросами повестки дня Запада является исключительно военная поддержка Киева на фоне его конфликта с Москвой.

На июльском саммите НАТО Украина намерена потребовать четкого сигнала об ее скором принятии в альянс. Однако во время телепередачи WELT TALK канцлер Германии Олаф Шольц проявил сдержанность в этом вопросе. Кроме того, Шольц ответил в студии на многие другие вопросы, которые обсуждались на саммите «Большой семерки» (G7) в Японии. Например, насколько серьезна опасность начала войны на Тайване? Во время саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден неожиданно разрешил начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. По-прежнему ли опасается канцлер ФРГ, что это может привести к эскалации напряженности с Россией? Предлагаем изложение этой беседы, состоявшейся в Хиросиме.

Die Welt: Господин канцлер, президент США Джо Байден неожиданно отказался от своего категорического запрета на поставку истребителей F-16 Киеву и разрешил начать обучение украинских пилотов управлению ими. Вы долгое время разделяли сомнения Байдена, так как опасались эскалации напряженности с Россией. Вас по-прежнему это беспокоит?

Олаф Шольц: Вы имеете в виду решение об обучении пилотов, которое принял американский президент. Это, прежде всего, сигнал российскому президенту, чтобы тот не надеялся добиться своей цели, максимально затягивая конфликт на Украине. Союзники готовы и дальше оказывать Киеву помощь.

Наше четкое требование таково: Россия должна прекратить военные действия и вывести свои войска. Сейчас первоочередная задача — поддержать Украину в этом конфликте. На данный момент Германия — второй по значению союзник Украины. Мы поддерживаем ее в финансовом и гуманитарном отношении, а также поставками вооружения. Только что мы приняли очередной пакет помощи на сумму 2,7 миллиардов евро, в нем речь о поставках военной техники в этом и следующем году.

— Вы только что сказали, что обучение пилотов — сигнал Москве. Судя по всему, он был услышан: российский замминистра иностранных дел Александр Глушко отметил, что возможная поставка истребителей F-16 может повлечь за собой «колоссальные риски». Насколько серьезно вы воспринимаете подобные заявления?

— Такие угрозы раздавались и раньше, причем часто. Важно следующее: мы действуем только согласованно, никто не предпринимает шагов в одиночку, мы прилагаем все усилия для того, чтобы не происходило эскалации, которая может привести к войне между Россией и НАТО. Мы следуем именно этим курсом и в то же время используем все возможности для помощи Украине держать оборону. Нельзя забывать, что Россия пытается силой присоединить к себе большую часть Украины. Это недопустимо. Россия нарушает международный порядок и угрожает миру и безопасности в глобальном масштабе.

— Вы можете себе представить, чтобы украинские пилоты проходили обучение и в Германии? Например, Франция уже объявила о чем-то подобном, хотя у нее нет истребителей F-16.

— На данный момент дело за теми, у кого есть такие самолеты. В Германии нет F-16, наша страна уделяет основное внимание противовоздушной обороне, бронемашинам и тяжелой артиллерии.

— Украина согласна с тем, что не сможет стать членом НАТО, пока ведет военные действия. Но в то же время Владимир Зеленский требует членства в альянсе в качестве гарантии безопасности после окончания конфликта с Россией. Вы думаете, что НАТО пошлет соответствующий сигнал на июльском саммите в Вильнюсе? Например, представив дорожную карту?

— Сейчас важно помочь украинцам защитить свою страну. В том, что касается будущего, то нужно будет говорить и о гарантиях безопасности, это понятно. К этим гарантиям безопасности относится и вопрос, в какой степени в будущем мы будем вооружать Украину. После окончания конфликта Украина будет снабжаться оружием западного производства.

Мы должны будем обсудить, какие гарантии безопасности мы сможем предоставить Украине после окончания конфликта. Но до этого нам еще далеко. Сейчас мы концентрируем внимание на самых насущных проблемах.

— Вы бы теоретически поддержали членство Украины в НАТО после окончания ее конфликта с Россией?

— В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО приняла решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Очевидно, что в обозримом будущем этого не будет. В том числе и потому, что к критериям НАТО относится и целый ряд условий, которые Украина на данный момент не может выполнить.

— Еще одной важной темой на этом саммите G7 был Китай. В итоговой декларации высказывается предостережение от «действий, направленных на милитаризацию азиатско-тихоокеанского региона». Насколько, по вашему мнению, сейчас велика опасность вторжения Китая на Тайвань?

— Мы занимались многими вопросами. В том числе интенсивно общались со странами Африки, Южной Америки и многими азиатскими государствами с целью создания многополярного мира, где государства общаются на равных. В этой связи и Китай играет определенную роль, ведь совершенно очевидно, что его экономический подъем продолжится, чего можно только пожелать гражданам этой страны, так как многие из них все еще живут в сложных экономических условиях. Но так же верно и то, что из этого не должна возникать угроза для безопасности региона. Мы определенно выразили свое мнение по этому вопросу.

— Насколько велика опасность для Тайваня?

— Запад следует политике одного Китая. Так на проблему сморят как Тайвань, так и коммунистический Китай. Сюда относится и принцип, что нельзя передвигать границы с помощью оружия и изменять статус-кво. Мы настаиваем на этом.

— В кругу стран G7 проводят плановые учения на случай нападения Китая на Тайвань. В таком случае, например, США согласились предоставить военную помощь. Не может ли это привести в третьей мировой войне?

— Важно не допустить этого. Поэтому мы предельно четко формулируем свою позицию. Но мы должны также постоянно говорить о том, что мир будет обеспечен только в том случае, если конфликты не будут разрешаться военным путем. Это очень позитивный результат нашей встречи.

— В итоговой декларации содержится много предупреждений в адрес Китая, в частности, в отношении Тайваня, а также относительно того, что касается прав человека и мировой торговли. В то же время крайне уважительно говорится о величии Китая и высказываются наилучшие пожелания касаемо его экономического развития. Вы думаете, что подобная покрытая сахарной глазурью критика действительно окажет влияние на поведение Китая?

— Мир, в котором мы живем, изменится. Вскоре возникнет много стран, экономическое значение которых возрастет. Перед эпохой индустриализации Индия и Китай обеспечивали от 20 до 30 % мирового ВВП. В этом отношении ситуация на международной арене вновь нормализируется. Возникнут значимые страны в Южной Америке, Африке и Азии. Важно, чтобы все они вписались в многополярный мировой порядок, в рамках которого в приоритете будет сотрудничество, а не военная эскалация.

— Этот призыв в итоговой декларации был не очень хорошо воспринят в Пекине. Официальная представительница китайского министерства иностранных дел заявила, что G7 дискредитирует Китай и нападает на него. Не последует ли за этим понижение градуса в отношениях между Китаем и Западом?

— Я не думаю.

— Как вы реагируете на подобную критику?

— Я считаю, что самое важное в международных отношениях — не увиливать и представлять ситуацию такой, какой она есть, без прикрас. Так мы и поступили на саммите G7 в Японии. Речь не идет об исключении Китая из мировой экономики. Почти все страны G7 представлены в Китае большими инвестиционными проектами. Речь идет о том, чтобы создать международный порядок, основанный на мире.

— На саммите вы много времени провели с президентом Байденом. В США активно обсуждается вопрос, что он, возможно, слишком стар, чтобы еще один срок исполнять обязанности президента. Что вы думаете по этому поводу? Каким он вам показался?

— В этот раз и ранее я подолгу разговаривал с американским президентом. Он — человек, имеющий ясные представления и хорошо осведомленный о том, что происходит в мире и конкретно в его стране. Эти ясные представления определяют и его президентство.

— В этой поездке вас как канцлера ФРГ впервые сопровождает ваша супруга Бритта Эрнст. Что это значит для вас лично?

— Для нас очень приятно проводить больше времени друг с другом. В прошлом году на саммите G7 в Германии мы сами принимали гостей, это был стресс для нас обоих. На этот раз мы приглашены в качестве гостей, и это нас радует.

Автор: Ян Филипп Бургард (Jan Philipp Burgard)

Комментарии читателей Die Welt:

Wolfgang V.

Было и остается правильным, что в НАТО не принимают стран из кризисных регионов. НАТО — оборонительный союз для защиты стран — участниц. Помимо этого у альянса нет никаких обязательств по отношению к третьим странам, и это несмотря на то, что в связи с Украиной частенько говорят о партнере, союзнике и тому подобном. Немецкое правительство обязано защищать интересы Германии, в том числе и в рамках НАТО, а не отдавать предпочтение ни американским, ни украинским приоритетам.

Stettiner

Это ж надо умудриться — сказать так много и при этом не сообщить ничего существенного. В принципе он ссылается на уже известные вещи и по примеру Меркель пускает пыль в глаза. Возможно, он вынужден поступать так как глава коалиции. Однако от канцлера ожидаешь четких высказываний, которые выходят за рамки повседневной политики. Единственный раз, когда он не прятался за дипломатическими уловками, был ответ на вопрос о его жене.

Cornelia O.

У Украины нет ни денег, ни нормально функционирующей экономики, она находится на иждивении у Запада. Поэтому вступление в НАТО невозможно. Как они вообще смеют требовать их принять?

Froschauge

Украина не имеет предпосылок для вступления ни в НАТО, ни в ЕС. Как и многие другие страны, которых тем не менее пустили в Евросоюз и которые теперь высасывают из него все соки, не выполняя договоренностей. Пример — Венгрия.

Patrick D.

Пассаж о (конкретно неизвестных) условиях для приема в альянс — типичный пример политической болтологии. Это означает: «Сегодня я не хочу говорить ничего определенного» или «Не хочу раскрывать секретов о своих или наших планах». Если же принятие страны в альянс затем произойдет, потому что так выгодно с политической точки зрения, то наш фразер просто заявит, что условия выполнены или же будут выполнены в будущем. Если же нет, то ... и т.д.

Stephan V.

В геополитике Олаф ничего не смыслит. Русские никогда, повторяю, никогда этого [вступления Украины в НАТО] не допустят.

Anna Berlin

Вопросы газеты Die Welt такие, что создается впечатление, будто их цель заключается исключительно в том, чтобы продавить украинские интересы. Шольц кажется более вдумчивым, но в действительности через какое-то время он уступит украинским требованиям. Всегда впечатление такое, будто его главная задача в том, чтобы постепенно уговорить собственных граждан принять все, что ему нужно. Кроме того, Запад явно против того, чтобы конфликты решались дипломатией.

Harry

Прежде всего, Зеленский должен открыть свои офшорные счета и доходчиво объяснить, как он приобрел свое состояние.

Ändi

Harry, он идеально вписывается в страну, которая якобы защищает наши ценности. Интересно было бы почитать, каким боком коррупция относится к этим ценностям.

Oliver T.

Прежде чем Украина вступит в НАТО, там камня на камне не останется. Жаль поляков, но, возможно, они проглотят остатки Украины. Приятного им аппетита! А вот наш канцлер мне нравится все меньше и меньше. Что он имел в виду под «мир изменится»? Может, хотел обои поменять?

Hans Joachim D.

Украина требует, требует, требует… А я вот требую, чтобы те многочисленные молодые люди призывного возраста, которые тут, на Западе, разъезжают на дорогих машинах, наконец-то вступили в украинскую армию и выполнили свой долг.