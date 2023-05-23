ФСВТС заявила о готовности обеспечить страны всем необходимым для выпуска техники России

Директор службы Дмитрий Шугаев отметил, что традиционно поставка инозаказчикам финальной продукции пока преобладает в доле экспорта

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия готова обеспечить всем необходимым страны, желающие наладить на своей территории выпуск российских вооружений и военной техники. Об этом сообщил в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Как отметил глава службы, традиционно поставка инозаказчикам финальной продукции пока преобладает в доле экспорта, однако с каждым годом сильнее прослеживается рост интереса партнеров к реализации совместных проектов.

"Мы стремимся к более активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной ПВН (продукции военного назначения - прим. ТАСС), создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. Многие страны заинтересованы в налаживании производства российского вооружения и военной техники на их территории. В свою очередь Россия в полной мере готова обеспечить эти страны всем необходимым для решения этой задачи", - сказал он.

Директор ФСВТС указал на Индию - самый известный пример такого сотрудничества РФ, в рамках которого реализованы проект "Брамос", лицензионное производство танков Т-90С, самолетов Су-30МКИ, авиационных двигателей, танковых выстрелов "Манго", а также ведется строительство на индийских верфях фрегатов проекта 11356.

"На сегодняшний день уже можно сказать, что состоялся проект по совместному производству автоматов АК-203, и в начале этого года в Индии запущено их серийное производство. Среди перспективных проектов можно выделить совместное производство вертолетов Ка-226Т и переносных зенитных комплексов "Игла-С", - добавил он.

Шугаев также упомянул Вьетнам, где продолжают появляться совместные предприятия и сервисные технические центры по обслуживанию кораблей различных типов, их систем управления, а также ремонту авиатехники.