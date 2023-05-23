Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскосмос вместе с Министерством иностранных дел России проведет переговоры и подпишет с Таджикистаном от имени правительства РФ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом говорится в распоряжении кабмина, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с МИД России провести переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.