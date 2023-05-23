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ТАСС

Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса

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Флаги России и Таджикистана.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскосмос вместе с Министерством иностранных дел России проведет переговоры и подпишет с Таджикистаном от имени правительства РФ соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом говорится в распоряжении кабмина, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с МИД России провести переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Роскосмос
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1 комментарий
№1
23.05.2023 04:10
Цитата, q
провести переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение,
А в чем суть сотрудничества, в подписании соглашения?
Чем Таджикистан может помочь России в развитии космической отрасли?
Там нет ни денег, ни специалистов, ни космодрома, от слова совсем.......
Или Роскосмос через Таджикистан и Африку начинает активно средства из России выводить.....
Других причин в подписании этого соглашения не просматривается.
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