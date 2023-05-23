Глава МИД Швеции не видит вероятности эскалации конфликта при поставках Украине F-16

Тобиас Билльстрём считает, что странам, у которых есть военная техника, готовая к поставкам Киеву, следует заявить это

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Поставки Украине истребителей F-16 не приведут к эскалации конфликта. Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на встречу с коллегами в Брюссель, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего усиления противостояния сторон после отправки Киеву новых систем вооружений, в частности F-16.

"Нет, я так не думаю", - сказал он.

По словам министра, "предоставление Украине возможности получить больше военной техники - это вопрос Украины". Билльстрём также полагает, что странам, у которых есть военная техника, готовая к поставкам Киеву, следует заявить это.

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских пилотов, в том числе на самолетах F-16.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.