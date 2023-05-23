В Австрии намерены продолжить финансовую поддержку Киева в разминировании

При этом Вена воздержится от отправки солдат на Украину, сообщил министр иностранных дел Александер Шалленберг

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Австрия намерена воздерживаться от отправки солдат на Украину для помощи в разминировании, однако будет продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву в данном вопросе, том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в понедельник заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг, принимающий участие во встрече с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

"Мы уже помогаем с разминированием в рамках ОБСЕ и, конечно, будем продолжать работать в этом направлении, - приводит слова Шалленберга телеканал ORF. - В настоящее время мы изучаем и другие варианты помощи нашим украинским друзьям в разминировании, финансовые и гуманитарные". До сих пор европейские страны не отправляли солдат на Украину, подчеркнул дипломат.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил на прошлой неделе, что австрийские военные не будут принимать участие в разминировании на Украине, пока там идут боевые действия. Он отметил, что подобные инициативы реализуются международными организациями и что альпийская республика рассматривает возможность профинансировать одну из них. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен, напротив, раскритиковал правительство страны за нежелание направить на Украину специалистов по разминированию.