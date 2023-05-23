Войти
ТАСС

В Португалии исключили возможность передачи Украине истребителей F-16

455
0
+1
F-16AМ/BМ
Истребители Lockheed Martin F-16AМ/BМ ВВС Португалии.
Источник изображения: R. Bruno / ВВС Португалии

По словам главы МИД республики Жуана Гомеша Карвинью, имеющиеся в распоряжении Португалии боевые самолеты нужны ей самой

МАДРИД, 22 мая. /ТАСС/. Власти Португалии не могут в настоящий момент передать Украине истребители F-16, поскольку имеющиеся в распоряжении республики боевые самолеты нужны ей самой. Об этом заявил в понедельник журналистам глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью.

Он уточнил, что отправка Киеву F-16, которые есть у португальских ВВС, является "вопросом, который не обсуждается". "У Португалии нет неограниченного количества самолетов, - приводит слова дипломата газета Diário de Notícias. - У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также [обязательств] в рамках НАТО, так что пока этот вопрос не затрагивается".

При этом Гомеш Карвинью отметил, что Лиссабон готов рассмотреть возможность обучения украинских пилотов. "Португалия открыта этой возможности, - сказал он. - У нас очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16, чтобы обучать украинских пилотов".

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул в субботу, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
07.04.2023
Наступления ВСУ ждут, но его не будет
29.05.2014
Румынские «Бизоны» одолели американских «Абрамсов»
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
04.08.2010
Страсти по Кубинке
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 00:04
  • 49964
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"