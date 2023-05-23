Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт

Эксперт Анро: Запад намерен сконцентрироваться на помощи Украине при контрнаступлении

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Западным странам, поддерживающим киевский режим, сложно принять потерю Артемовска, и после этого они намерены сконцентрироваться на оказании Украине поддержки в контрнаступлении, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.

В минувшую субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска.

"Западным странам, оказывающим поддержку Украине сложно принять потерю Бахмута (российское название Артемовск – ред.), однако они готовились к этому уже некоторое время. Все понимали, что это неизбежно. Результатом стало то, что объявленное Киевом наступление политически становится более срочным, чем когда-либо", - подчеркнул эксперт.

По словам Анро, Владимир Зеленский на протяжении месяцев держался на обещаниях начать контрнаступление, прося у Запада больше оружия. После потери Артемовска начало наступательных операций является для Киева и союзников по НАТО лучшим способом начать с чистого листа, добавил он. Эксперт выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации. Украинская армия не готова к контрнаступлению и срочно нуждается в боеприпасах, однако любые пункты сосредоточения вооружения подвергаются атакам российский войск. Это начинает вызывать у некоторых вопросы по поводу успешного начала наступления, пояснил Анро.

"Западная пресса медленно выходит из позиции отрицания, которую они приняли, заявляя, что боевые действия были проведены для уничтожения российских наступательных сил и что Россия понесла ужасно крупные потери… Реальность появляется в редких статьях тут и там", - сказал эксперт.

Девять бригад, сформированные с помощью НАТО для весеннего наступления Украины, насчитывают до трех тысяч военных, что намного меньше, чем того требуют стандарты альянса. Вместе с этим Украина имеет серьезные финансовые проблемы, несмотря на поддержку Запада, в то время как экономика России остаётся незатронутой санкциями, отмечает Анро. Кроме того, по его словам, многие высокопоставленные военные, в том числе начальник польского генштаба Раймунд Анджейчак и американский генерал Кристофер Каволи, признали способность России продолжать вести военные действия без существенных потерь. При этом от 40% до 60% украинских солдат, прошедших в 2022 году обучение во Франции, больше не выходят на связь со своими инструкторами и считаются погибшими, добавил эксперт.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".