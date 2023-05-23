Боррель сообщил о намерении ЕС расширять военную помощь Украине

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, будет направляться больше систем ПВО и других вооружений

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений. Об этом заявил в понедельник руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия. Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя. Это чрезвычайно необходимо", - сказал он. По его словам, Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. украинских военных и еще 15 тыс. будут подготовлены до конца года.

Боррель подтвердил наличие разногласий по новому траншу военной помощи с Венгрией и рядом других стран, но выразил уверенность, что со временем их "удастся преодолеть, как они были преодолены по всем предыдущим траншам помощи".

В настоящий момент ЕС выделил по линии Европейского фонда мира €3,6 млрд на текущие поставки вооружений для Украины, €1 млрд - на экстренную закупку боеприпасов и еще €1 млрд - на милитаризацию военной промышленности в Европе, в частности массовое наращивание производства артиллерийских боеприпасов и ракет.