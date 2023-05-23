Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 ранее стартовала с космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon с коммерческим экипажем из четырех человек пристыковался в понедельник к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск). Экипаж приступил к переходу на станцию.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала ранее с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:37 21 мая по времени Восточного побережья США (00:37 22 мая мск). Командир экипажа - экс-астронавт NASA Пегги Уитсон, совершившая три полета на станцию и являющаяся рекордсменом NASA по совокупному времени пребывания на орбите - 665 дней. В составе команды также предприниматель Джон Шоффнер, саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. За время почти двухнедельной миссии экипаж проведет более 20 научных и технологических экспериментов.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз, поэтому в общей сложности экипаж Ax-1 пробыл на станции 15 дней.