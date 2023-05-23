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Известия.ru

В ВСУ назвали срок освоения новых западных вооружений

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Stringer

В украинских войсках сообщили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев 22 мая заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до двух месяцев.

Он отметил, что за две недели удается освоить переносные зенитные комплексы, противотанковые ракетные комплексы.

«Для тяжелых образцов вооружения срок обучения — до двух месяцев. Также наши военнослужащие проходят обучение на иностранной технике в странах-партнерах <...> в среднем один месяц», — приводит слова Наева агентство «Укринформ».

Он отметил, что общий процент вооружения и военной техники со всей номенклатуры, освоенный украинскими военными, составляет от 40 до 100%.

Ранее в этот же день канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Запад продолжит поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта.

В свою очередь, 18 мая заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан указал, что непрерывные поставки вооружения в зону украинского конфликта лишь отдаляют мирное урегулирование ситуации и способствуют ее эскалации.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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