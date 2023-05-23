"Наш подход к предоставлению вооружений отвечает потребностям конфликта"

США заявили, что в ближайшие месяцы определят с союзниками сроки передачи F-16 Украине

США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны и когда поставят истребители F-16 Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По мнению американских властей, «прямо сейчас время для F-16 на поле боя еще не настало», но они потребуются в будущем. Газета The Washington Post отмечает, что госсекретарь Энтони Блинкен был «главной силой» в Белом доме, добивавшейся передачи Украине танков и F-16.

Вашингтон поддерживает усилия других стран по обучению украинских летчиков управлению истребителями американского производства F-16, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в ближайшие месяцы американские власти будут обсуждать с союзниками, кто поставит Украине самолеты, когда и в каком количестве.

«Президент Байден сообщил своим коллегам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов использованию истребителей четвертого поколения, включая F-16», - сообщил Салливан.

Он подчеркнул, что на истребители, вне зависимости от того, какая страна их передаст Украине, будет распространяться требование не наносить удары по российской территории.

«Украина последовательно заявляла, что она готова этому следовать», - добавил Салливан.

Помощник американского президента также сказал, что при военной поддержке Киева США действуют таким образом, чтобы «избежать третьей мировой войны». При этом, по его словам, Вашингтон намерен «делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность».

Представитель Белого дома отметил, что американская сторона отслеживает реакцию российских властей при поставках Киеву тех или иных разновидностей вооружений.

Истребители - не самое необходимое

Салливан подчеркнул, что F-16 не входят в набор вооружения, необходимого Украине для проведения контрнаступления, в отличие от РСЗО HIMARS. Он указал, что для наступательной операции США поставляли Украине танки, БМП Bradley и снаряды для артиллерии.

«Наш подход к предоставлению вооружений, материалов, обучению украинцев отвечает потребностям конфликта ... F-16 не являются частью этого набора. И президент [Джо Байден] дал понять, что для целей этого контрнаступления потенциал F-16… не был во главе списка», - отметил Салливан.

Однако, по словам помощника президента, "пора посмотреть в будущее и сказать, что Украине понадобится в качестве военной силы в будущем". По его мнению, истребители могут понадобиться Киеву через некоторое время. Сейчас, уточнил помощник, эти самолеты «не вписываются в борьбу».

Самый влиятельный сторонник поставок F-16

The Washington Post со ссылкой на источники отмечает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен в администрации Байдена был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Киеву F-16 из арсенала европейских стран.

В частности, пишет газета, он вел активные переговоры об отправке истребителей с представителями стран Европы. Издание подчеркивает, что Блинкен ранее уже подтолкнул Белый дом к решению передать украинской армии танки M1 Abrams, несмотря на сопротивление Пентагона, что позволило европейским странам начать поставки своих танков Киеву.

Собеседники газеты сообщили, что власти США перестали возражать против поставок истребителей странами ЕС в том числе из-за давления со стороны союзников по НАТО, конгресса США и президента Украины.

Решения саммита G7

Как сообщают Politico и CNN со ссылкой на источники, Джо Байден в ходе саммита G7 в Хиросиме планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн. Собеседники CNN сообщили, что в пакет войдут артиллерия, боеприпасы и ракетные установки. Politico пишет, что помощь будет включать бронетехнику и противотанковые средства.

Кроме того, на саммите ожидается личная встреча Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, сообщали в Белом доме.

Ранее CNN со ссылкой на источники указывал, что американская администрация дала понять европейским союзникам, что не будет блокировать поставки истребителей F-16 Украине. NBC уточнял, что США и союзники планируют передать Киеву самолеты, но они могут поступить не напрямую от Вашингтона.

Телеканал подчеркивал, что F-16 "не будут использованы в готовящемся контрнаступлении" украинских войск, а обучение, скорее всего, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.

17 мая Великобритания и Нидерланды объявили, что намерены работать над «созданием международной коалиции для предоставления Украине возможностей боевой авиации, включая обучение и покупку F-16». Советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киеву нужно 40-60 истребителей, чтобы укрепить противовоздушную оборону.

Алиса Андреева