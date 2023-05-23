Совет ЕС принял новые санкции в отношении Ирана

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС объявил в понедельник о решении ввести ограничительные меры Евросоюза в отношении еще пяти физических и двух юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

В коммюнике совета сообщается, что к санкционному списку ЕС добавлены командир отряда помощи тегеранской полиции сил правопорядка Ирана; лицо, которое в ЕС считают причастным к смерти женщины-адвоката Марьям Арвин, защищавшей протестующих; официальный представитель иранской полиции и секретарь Высшего совета киберпространства Ирана - органа, ответственного за репрессии в киберпространстве.

Кроме того, Совет ЕС внес в список Кооперативный фонд Корпуса стражей исламской революции, который является органом, ответственным за управление инвестициями КСИР и выделение денег на репрессии режима, а также студенческую организацию "Басидж", "действующую как силовики КСИР в университетских городках, где осенью 2022 года студенты устраивали акции протеста и впоследствии стали жертвами репрессий и серьезных нарушений прав человека, таких как похищения и пытки", отмечается в документе.

Всего ограничительные меры ЕС в настоящий момент применяются к 216 физическим и 37 юридическим лицам Ирана. Эти санкции состоят из замораживания активов, запрета на поездки в ЕС и запрета на предоставление средств или экономических ресурсов внесенным в санкционный список субъектам.

Также действует запрет на экспорт в Иран оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

"Европейский союз выражает свою поддержку фундаментальному стремлению народа Ирана к будущему, в котором будут уважаться, защищаться и реализовываться всеобщие права человека и основные свободы", - заявляют в Брюсселе.