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Западу не нужен мир с Россией. Зеленский это доказал

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

GT: участие Зеленского в саммите G7 доказало нежелание Запада мирно урегулировать конфликт

На саммите G7 Владимир Зеленский оказался "в центре дипломатического вихря", пишет GT. США и Европа сообщили, что увеличат помощь Украине и отправят туда новое вооружение. Их настрой подтверждает намерение Запада продолжить курс на эскалацию и отказ от мира.

Эксперты: новые поставки западной военной помощи Киеву под руководством Вашингтона могут привести к эскалации украинского кризиса и осложнению ситуации

Сообщается, что Россия освободила Артемовск, ключевое место в районе Донбасса, где военная обстановка напоминает "мясорубку", ведь сражение за этот город — самое продолжительное и кровопролитное за все время вооруженных действий на Украине. Некоторые эксперты считают, что подобный прогресс поможет Москве получить значительное преимущество на политической арене и непременно поднимет боевой дух российской армии. Все это отражает аргумент о том, что украинский кризис — это конфликт, который ни Россия, ни США не способны легко выиграть, но и не могут позволить себе проиграть.

Тем временем Запад во главе с Соединенными Штатами продолжал говорить о "неизменной поддержке" Украины во время трехдневного саммита G7 в Японии, где президент Владимир Зеленский, по сообщениям некоторых СМИ, оказался "в центре дипломатического вихря в последний день саммита". В дополнение к пакету военной помощи Киеву на сумму 375 миллионов долларов, обещанному американским лидером Джо Байденом, Вашингтон заявил, что разрешит своим западным союзникам поставлять ВСУ современные истребители, в том числе американские F-16, и что он вместе с ними будет совместно обучать украинских пилотов их управлению.

Хотя переломить ситуацию на поле боя за счет поставок каких-либо новых передовых вооружений или истребителей невозможно, вполне вероятно, что развертывание самолетов F-16 подтолкнет НАТО к прямому военному конфликту с Москвой. Некоторые эксперты предупреждают, что такие страны, как Польша или Румыния, могут стать объектами ударов со стороны России.

Российский президент Владимир Путин поздравил частную военную группировку "Вагнер" и рядовых бойцов ВС РФ с "освобождением донбасского города Артемовска", известного на Украине как Бахмут, от солдат ВСУ, сообщил канал RT со ссылкой на Кремль.

Зеленский ответил на заявление российской стороны, сказав, что "город остаётся в наших сердцах", "оплакивая огромные разрушения" в Артемовске, передает Washington Post. Украинский лидер также спровоцировал споры, заявив, что Украина потеряла контроль над восточным районом Артемовска, но его пресс-секретарь позже пояснил, что президент не собирался этого говорить.

"Битва за Артемовск имеет как символическое, так и практическое значение, — заявил Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук.

Сражение проходит на ключевом поля боя — в Донбассе, куда Москва и Киев вложили много военных сил, но где также понесли огромные потери <...>, сказал господин Чжан. Он отметил, что если Россия действительно освободила этот город, как и заявила, то это поможет ей получить значительное политическое преимущество и завоевать народное доверие, что повлияет на боевой дух.

Некоторые западные официальные лица и военные аналитики заявили, что взятие Артемовска Россией хоть и станет ударом для Украины, но вряд ли приведет к решающему поворотному моменту в конфликте, сообщил в воскресенье телеканал NBC News.

"Ни один вид оружия не может изменить ход конфликта. Но развертывание F-16 способно подтолкнуть НАТО к прямому военному противостоянию с Россией. А самый важный вопрос заключается в том, где разместить эту истребительную авиацию, ведь ей с ее сложными системами требуется частое наземное техническое обслуживание сложных систем", — заявил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

По словам господина Суна, если западная авиация будет развернута в соседних от России государствах, таких как Польша или Румыния, то Москва однажды неизбежно нанесет удар по некоторым военным аэродромам этих стран, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Некоторые китайские эксперты считают: благодаря битве за Артемовск можно заключить, что Россия до сих пор сохраняет военное преимущество перед Украиной, а Запад в то же время продолжает использовать Киев в качестве своего посредника, наращивая военные поставки союзнику с целью ослабить Москву. "Запад надеется закончить конфликт военными действиями, но это совершенно неверный подход. Украинский кризис — это конфликт, который ни Россия, ни США не способны легко выиграть, но и не могут позволить себе проиграть", — сказал господин Чжан.

"Громкое выступление Зеленского на саммите „Большой семерки“ и растущие военные поставки оружия, — все это свидетельствует о том, что США и ЕС стремятся прекратить вооруженный конфликт военным же путем, но это лишь приведет к еще большей эскалации и осложнению ситуации", — отметил он.

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