Минобороны Испании планирует приобрести 258 минометов EIMOS

ЦАМТО, 22 мая. Минобороны Испании на первом этапе планирует закупить для Вооруженных сил страны до 258 минометов EIMOS испанской компании Expal на сумму 125 млн. евро.

Об этом, как сообщает Infodefensa.com, заявила 19 мая государственный секретарь по вопросам обороны Испании Ампаро Валькарсе на официальной презентации программы на стенде Expal в последний день Международной выставки обороны и безопасности (FEINDEF).

По словам А.Валькарсе, это одна из 13 новых программ, которые министерство планирует начать в этом году для модернизации Вооруженных сил. Инвестиции будут распределены на период 2023-2031 гг. У программы также будет второй этап, подробностей о котором она не сообщила.

Текущая версия EIMOS имеет калибр 81 мм, хотя госсекретарь не исключила возможность производства и варианта калибром 120 мм. "Система обеспечит большую универсальность в ходе непосредственной огневой поддержки подразделений батальона и роты в различных вариантах с калибрами 81 и 120 мм", – сказала он в своем выступлении.

По ее словам, на данный момент закупкой новой испанской системы интересуются четыре страны, включая США, Польшу, Литву и Нидерланды. Согласно базе данных ЦАМТО, с 2015 года минометы производства компании Expal на различных платформах получили ВС Бахрейна, Бельгии, Италии, Саудовской Аравии, Чехии и Швейцарии.

Expal разработала промышленный план в соответствии с новой "Стратегией оборонной промышленности" для производства минометов EIMOS, в котором также участвуют другие испанские компании, такие как GMV, Piedrafita и Urovesa. Главной производственной площадкой для сборки системы станет завод компании в Альбасете.

EIMOS – это интегрированная минометная система, предусматривающая размещение 81-мм или 60-мм миномета на поворотной платформе, установленной на шасси с колесной формулой 4х4 (стандартно VAMTAC ST5). Масса артиллерийской части 81-мм версии – 550 кг. Расчет системы – 4 человека. Смена миномета занимает не более 3 мин. Максимальная дальность стрельбы 81-мм боеприпасом – 6900 м, 60-мм боеприпасом – 4900 м.

Высокая точность стрельбы обеспечивается благодаря современному инерциальному навигационному блоку, интеграции с системой TALOS для приема и передачи информации другим подразделениям и расчетам БЛА.