«Курганмашзавод» начал работы по возрождению 152-мм САУ 2С18 «Пат-С» на модифицированном шасси БМП-3

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В России возрождается проект 152-мм самоходной гаубицы "Пат-С", работы по машине ведет "Курганмашзавод". Как сообщили в пресс-службе предприятия, самоходку создают на доработанном шасси БМП-3.

"Курганмашзавод" начал работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С", разработанной в 80-е годы прошлого века, но так и не пошедшей в серию. САУ была разработана Специальным конструкторским бюро Курганмашзавода (СКБМ) на базе шасси БМП-3, предполагалось, что самоходка поступит на вооружение артиллерийских полков Минобороны СССР. Но САУ на вооружение принята не была, был создан всего один опытный экземпляр, который с 2017 года находится во внутреннем дворе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений

- приводит РИА Новости сообщение пресс-службы "Курганмашзавода".

Как пишет bmpd, данная САУ не была принята на вооружение советской армии ввиду очевидной недостаточности баллистики орудия, которое обеспечивало максимальную дальность стрельбы от 13,7 до 15,2 км. Такая дальность поражения явно не актуальна на данный момент, особенно на фоне западных артиллерийских систем, поставляемых Украине. Будет ли проведена замена орудия 2А63 на более мощное не известно. Пока никакой дополнительной информации нет.

Как утверждают в пресс-службе "Курганмашзавода", 2С18 "Пат-С" является единственной крупнокалиберной самоходной гаубицей, способной самостоятельно преодолевать водные преграды.