Российский полковник оценил готовность армии к появлению у ВСУ F-16

У Вооруженных сил (ВС) РФ хорошо развита система противовоздушной обороны (ПВО), и она сможет ответить на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных Западом истребителей F-16. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У нас есть все системы защиты от истребителей, начиная с переносных зенитных ракетных комплексов, например, «Игла», а также С-300 и С-400. У нас хорошо развита ПВО. Кроме того, наши истребители, Су-30, Су-35 по качеству намного лучше, чем F-16», — заявил специалист, говоря о мерах защиты ВС РФ от использования Киевом данных истребителей.

При этом он не исключил, что появление этого типа вооружений у ВСУ создаст сложности для российской армии, однако отметил, что этот факт не станет преградой для выполнения Россией задач специальной военной операции.

«Безусловно, появление таких истребителей осложнит задачу для России, но не в той степени, в которой мы не сможем ее выполнять», — уточнил Литовкин.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз приветствует решение G7 о поставке Украине истребителей F-16 и рассчитывает, что уже скоро сможет отправить самолеты Киеву.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг "Семерки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей», — сказал он.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву истребителей F-16. По его словам, в настоящее время решаются логистические вопросы. Как уточнил советник командования ВСУ Юрий Игнат, Киев надеется получить несколько десятков истребителей F-16.