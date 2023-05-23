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Известия.ru

Шольц заявил о продолжении поставок западного оружия Украине после окончания конфликта

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Источник изображения: Фото: REUTERS/ Louise Delmotte

Шольц: Запад будет поставлять Украине оружие и после окончания конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 22 мая, заявил, что Запад продолжить поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта.

«После [урегулирования] конфликта Украину будут оснащать оружием западного производства. <…> Также придется вести разговор о гарантиях безопасности Украины, это ясно. Гарантии безопасности включают в себя вопрос, насколько масштабно мы будем снабжать Украину оружием», — сказал он в интервью телеканалу Welt.

Между тем канцлер ФРГ заявил, что не следует ожидать вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем, так как страна пока не отвечает критериям для присоединения к блоку.

21 мая в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме глава Белого дома Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4.

До этого, 4 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул НАТО в несоблюдении единства и нарушении нейтралитета, объявленного альянсом в отношении ситуации на Украине. Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран — членов блока посылают оружие Киеву, но очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса.

20 марта российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

В свою очередь Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. В апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Венгрия
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Javelin ПТРК
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Путин Владимир
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