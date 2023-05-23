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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники

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Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат "Орион-Э".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев заявил о большом спросе в мире на российские БПЛА

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На мировом оружейном рынке есть большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Большой спрос на российские комплексы с беспилотными летательными аппаратами – разведывательно-ударные "Орион-Э", разведывательные "Орлан-30" и "Орлан-10Е" и барражирующие боеприпасы "Куб-Э", - рассказал Михеев.

Кроме того, по его словам, пользуются спросом российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, фронтовые бомбардировщики Су-34Э, ударные вертолеты Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, управляемые авиационные средства поражения воздушных, наземных и надводных целей.

Представители зарубежных войск ПВО, отметил гендиректор "Рособоронэкспорта", интересуются широкой линейкой зенитных ракетных систем и комплексов различного радиуса действия: С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-Э2" и "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1М", переносными комплексами "Верба" и "Игла-С".

"Также в топе рынка стабильно держатся российские средства РЭБ и РЭР – радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления и средства противодействия БЛА", - добавил он.

Сухопутные войска российских партнеров по ВТС уделяют внимание танкам Т-90С и Т-90МС, модернизированной самоходной противотанковой пушке 2С25М, боевым машинам поддержки танков БМПТ, тяжелым огнеметным системам ТОС-1А, РСЗО "Торнадо-Г", САУ "Мста-С", бронированным автомобилям "Тигр" и "Тайфун", противотанковым комплексам, стрелковому оружию.

Среди российской военно-морской техники "Рособоронэкспорт" отмечает интерес заказчиков к береговому ракетному комплексу "Рубеж-МЭ", ЗРАК "Панцирь-МЭ", ракетным системам Club-S и Club-N, а также современным кораблям и подводным лодкам, способным нести их на борту: фрегату проекта 22356, корвету проекта 20382, патрульному кораблю проекта 22160, малому ракетному кораблю "Каракурт-Э".

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Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
Club-N
Club-S
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
Бук-М2
Град РСЗО
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-17
С-400 Триумф
Солнцепёк
Су-30
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2 комментария
№1
23.05.2023 15:59
Цитата, q
Кроме того, по его словам, пользуются спросом российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, фронтовые бомбардировщики Су-34Э, ударные вертолеты Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, управляемые авиационные средства поражения воздушных, наземных и надводных целей.    

Кому продали-то хоть один "пользующийся спросом" Су-34Э? Раньше экспортный вариант Су-32 называли, ребрендинг с привязкой к стоящему на вооружении России Су-34 и воюющему в Сирии, на Украине никак не помогает продажам.

Делали бы лучше подвесные контейнеры для истребителей, штурмовиков быть может, вместо специализированных бомбардировщиков. Их очень не хватает. Хотя планирующие бомбы Су-35 вроде и без контейнера успешно применяют.


Цитата, q
"Также в топе рынка стабильно держатся российские средства РЭБ и РЭР – радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления и средства противодействия БЛА", - добавил он.        

Обеспечили бы сначала в СВО и на всём протяжении границы с Украиной невозможность применения хотя бы коммерческих квадрокоптеров какими-то дешёвыми, очень массовыми средствами – глядишь в самом деле в топе держались бы. А то ведь до СВО теоретически казалось, что невозможно будет применять даже специализированную, хорошо защищённую от РЭБ и ЭМИ технику, но по факту массово и успешно применяют даже дешёвую бытовую технику (дроны) с Алиэкспресс. И мы хвастаем при этом лучшей в мире РЭБ.

Цитата, q
Сухопутные войска российских партнеров по ВТС уделяют внимание танкам Т-90С и Т-90МС    

Что за танк такой Т-90МС? Вроде давно переименовали в Т-90М.
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