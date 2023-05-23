"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев заявил о большом спросе в мире на российские БПЛА

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На мировом оружейном рынке есть большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные "Орионы" и "Кубы", заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Большой спрос на российские комплексы с беспилотными летательными аппаратами – разведывательно-ударные "Орион-Э", разведывательные "Орлан-30" и "Орлан-10Е" и барражирующие боеприпасы "Куб-Э", - рассказал Михеев.

Кроме того, по его словам, пользуются спросом российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, фронтовые бомбардировщики Су-34Э, ударные вертолеты Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, управляемые авиационные средства поражения воздушных, наземных и надводных целей.

Представители зарубежных войск ПВО, отметил гендиректор "Рособоронэкспорта", интересуются широкой линейкой зенитных ракетных систем и комплексов различного радиуса действия: С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-Э2" и "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1М", переносными комплексами "Верба" и "Игла-С".

"Также в топе рынка стабильно держатся российские средства РЭБ и РЭР – радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления и средства противодействия БЛА", - добавил он.

Сухопутные войска российских партнеров по ВТС уделяют внимание танкам Т-90С и Т-90МС, модернизированной самоходной противотанковой пушке 2С25М, боевым машинам поддержки танков БМПТ, тяжелым огнеметным системам ТОС-1А, РСЗО "Торнадо-Г", САУ "Мста-С", бронированным автомобилям "Тигр" и "Тайфун", противотанковым комплексам, стрелковому оружию.

Среди российской военно-морской техники "Рособоронэкспорт" отмечает интерес заказчиков к береговому ракетному комплексу "Рубеж-МЭ", ЗРАК "Панцирь-МЭ", ракетным системам Club-S и Club-N, а также современным кораблям и подводным лодкам, способным нести их на борту: фрегату проекта 22356, корвету проекта 20382, патрульному кораблю проекта 22160, малому ракетному кораблю "Каракурт-Э".