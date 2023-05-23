РКЦ "Прогресс" отправил ж/д состав с двумя "Союзами-2.1а" на Байконур

Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Ракеты предназначены для запуска транспортных грузовых кораблей к Международной космической станции

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Железнодорожный состав с двумя ракетами-носителями "Союз-2.1а" отправился из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) на космодром Байконур. Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации.

"Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") отправил на космодром Байконур железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей "Союз-2.1а", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты предназначены для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции.

РКЦ "Прогресс" является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. На нем производятся ракеты-носители "Союз", а также спутники, в том числе дистанционного зондирования Земли.