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РИА Новости

Военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр

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Минобороны сообщило об ударе ВС России по украинским военным объектам на аэродроме Днепр

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

"Поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет", — говорится в публикации.

Российские военные использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и поразили все цели.

За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск вели активные действия на Донецком направлении. Киев потерял до 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одну гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили:

  • более 150 военных;

  • два пикапа;

  • две гаубицы Д-30.

Кроме того, вооруженные силы уничтожили на Купянском направлении до 50 украинских военных, на Краснолиманском — до 55 бойцов ВСУ, на Херсонском — свыше 20 военнослужащих противника.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Д-30 2А18
Днепр
Компании
Минoбороны РФ
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