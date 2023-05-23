Военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр

Минобороны сообщило об ударе ВС России по украинским военным объектам на аэродроме Днепр
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Российские военные использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и поразили все цели.
За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск вели активные действия на Донецком направлении. Киев потерял до 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одну гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили:
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более 150 военных;
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два пикапа;
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две гаубицы Д-30.
Кроме того, вооруженные силы уничтожили на Купянском направлении до 50 украинских военных, на Краснолиманском — до 55 бойцов ВСУ, на Херсонском — свыше 20 военнослужащих противника.