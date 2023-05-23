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НАТО усилит милитаризацию Прибалтики

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Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Степанов

Delfi: в Эстонии и Латвии разместят систему ПВО средней дальности

Эстония и Латвия договорились с НАТО о размещении на своей территории совместной системы ПВО западного производства, пишет Delfi. Проект стоимостью в сотни миллионов долларов планируют развернуть в 2025 году.

"Ливонский щит" — так будет называться единая система противовоздушной обороны (ПВО), которую Латвия и Эстония намерены создать и начать размещать на своих территориях с 2025 года. Оборонная закупка станет крупнейшей со времен восстановления независимости Латвии, заявила министр обороны Латвии Инару Мурниеце.

Как уточнили в министерстве, закупку проводит эстонская сторона. Из шести предприятий-поставщиков уже выбрана компания из Германии. Ожидается, что договор с немецкой компанией будет подписан в течение ближайших нескольких месяцев. Сумма не называется, но она оценивается в сотни миллионов евро.

Системы ПВО в Латвии и Эстонии могут быть размещены с 2025 года. До этого нужно еще подготовить инфраструктуру и обучить персонал.

"До сих пор Национальные вооруженные силы развивали противовоздушную оборону ближнего действия, а сегодня Латвия и Эстония делают следующий шаг, чтобы приобрести системы ПВО средней дальности, которые позволят максимально защитить латвийскую территорию, наших жителей, а также гражданскую и военную инфраструктуру. Наша цель – создать многослойную противовоздушную оборону, когда системы ПВО разного радиуса действия смогут защищать не только объекты на земле, но и друг друга", — рассказала глава Минобороны Инара Мурниеце.

В свою очередь, министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что этот проект — ранее небывалая история оборонного сотрудничества Эстонии и Латвии.

Ожидается, что совместная система ПВО "Ливонский щит" позволит лучше координировать защиту всего Балтийского региона. Создание такой системы важно и для укрепления сил обороны Североатлантического альянса.

В прошлом году во время саммита НАТО в Мадриде Латвия и Эстония подписали протокол о намерениях по закупке систем ПВО средней дальности. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО могут быть направлены 600 миллионов евро.

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Страны
Германия
Латвия
Эстония
Проекты
NATO
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