В Британии испугались катастрофы из-за российских подлодок

Daily Mail: удар ВМФ России по подводным кабелям подорвет инфраструктуру Великобритании

Российские подводные лодки могут устроить катастрофу в Великобритании ударом по подводным интернет-кабелям и трубопроводам в Северном море, пишет Daily Mail. Такая атака подорвет экономику страны и негативно скажется на жизни каждого британца.

Представьте себе такой сценарий: далеко от суши, в самых отдаленных уголках Северного моря, флотилия миниатюрных подводных лодок и группа водолазов незаметно соскальзывают с палуб российских шпионских кораблей и спускаются на дно.

Здесь они находят артерии, поддерживающие жизнь в Великобритании: кабели и трубы, по которым идет все: от газа до электричества, от банковских данных до военной связи.

А потом внезапно все эти коммуникации обрываются.

Это может показаться неправдоподобным, но в Великобритании растут опасения, что Кремль готовится именно к такому нападению. В начале этого года российские суда были пойманы на шпионаже у британских берегов, а министр обороны Бен Уоллес предупредил, что у России есть "намерения и возможность" разрушить важнейшую инфраструктуру Запада.

Эксперты предупреждают, что такая атака станет "катастрофой" для Великобритании. Она поставит под угрозу жизни британцев, поскольку больницы будут обесточены; экономика лишится миллиардов фунтов стерлингов, поскольку банки окажутся отключены от глобальной финансовой системы. Такая атака отрежет отдаленные поселения и территории от центра и спровоцирует беспорядки.

"Повреждение подводных телекоммуникационных и силовых кабелей может иметь катастрофические последствия для Великобритании", — говорит доктор Дуэйн Райан Менезес (Dwayne Ryan Menezes) из исследовательского центра Polar Research & Policy Initiative.

"Это приведет к отключению интернета и электроэнергии, негативно повлияет на домохозяйства и предприятия, отрежет от центра отдаленные населенные пункты, нарушит телефонную, мобильную и интернет-связь, подорвет работу общественного транспорта, аварийно-спасательных служб, больниц, школ и университетов, а также местных органов власти", — продолжил эксперт.

"Такой сценарий может сделать невозможным осуществление международных финансовых операций и иметь серьезные неблагоприятные последствия для экономики Великобритании и положения Лондона как главного международного и взаимосвязанного с миром глобального финансового центра, — добавил он. — Поскольку на устранение повреждений кабелей могут уйти дни или недели, это может даже привести к беспорядкам и социальным волнениям".

Ущерб трудно поддается оценке, но, по словам Менезеса, он может исчисляться миллиардами.

Между тем, открывая новую главу взаимодействия в области безопасности с Норвегией, министр обороны Уоллес предупредил, что у Москвы есть подводные лодки и корабли-шпионы, предназначенные для нападения на подводные энергетические сети и линии связи.

"Мы знаем, что у русских есть рабочая программа, у них есть конкретная военно-морская программа, предназначенная как для наблюдения, так и для возможных диверсий и атак на критически важную национальную инфраструктуру, принадлежащую ее противникам", — сказал он.

"У России есть несколько подводных лодок и другое оборудование, шпионские корабли и прочие устройства, специально предназначенные для этой цели", — заявил Уоллес.

"У Москвы есть намерение и возможность атаковать важнейшую национальную инфраструктуру Запада. У нас должно быть намерение и возможность защитить ее", — добавил он.

В российской подводной угрозе нет ничего нового, а исследователи предупреждают о возможных диверсионных атаках как минимум с 2015 года.

Но раньше главной проблемой были подводные интернет-кабели, по которым ежедневно проходит 95% мирового интернет-трафика и финансовые транзакции на 10 триллионов долларов.

В 2017 году нынешний премьер-министр Риши Сунак, в то время член парламента, представил доклад, предупреждавший об "экзистенциальной" угрозе, с которой столкнется Великобритания в случае скоординированной атаки на эти кабели, большинство из которых не толще шланга.

Эти кабели плохо защищены. Для того, чтобы найти и взломать их, потребуются лишь базовые навыки. У этой системы нет резервного копирования, потому что спутники не могут справиться с тем объемом данных, который идет по подводным кабелям.

"Если не считать ядерной или биологической войны, трудно представить себе угрозу более экзистенциальную, чем та, которую представляет собой катастрофический выход из строя подводных кабельных сетей в результате враждебных действий", — писал тогда Сунак.

Шесть лет спустя по мере развития угрозы в Великобритании растут новые страхи.

С тех пор Россия вложила значительные средства в технологии ведения боевых действий на морском дне. Сегодня она владеет кораблями и подводными лодками, которые способны управлять мини-субмаринами и роботами для работы на большой глубине и потенциально могут проводить диверсионные атаки.

А в октябре прошлого года министры британского кабинета приказали срочно обследовать подводные силовые и интернет-кабели из-за опасений, что Россия, возможно, уже заминировала их.

Это произошло через месяц после того, как в сентябре три взрыва разорвали трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" и разрушили основные газовые пути между Россией и Европой.

Многие тогда подозревали в этой диверсии сам Кремль. В апреле журналисты-расследователи из Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии обнаружили доказательство того, что накануне этих взрывов в этом районе действовало по крайней мере три российских корабля.

Одно из них, научно-исследовательское судно "Сибиряков", обладающее обширными подводными возможностями, предположительно посетило северную зону взрыва в конце июня прошлого года.

Второй корабль, буксир СБ-123, посетил район между северной и южной зонами в конце сентября. Он входил в состав группы из шести кораблей ВМФ России, вышедшей из Калининграда.

Третий неопознанный корабль находился в том же районе, что и "Сибиряков", в начале июня.

Отдельно та же группа расследователей отследила другое судно — "Адмирал Владимирский", — когда оно исследовало инфраструктуру в Северном море, в том числе местонахождение ветряных электростанций Великобритании.

Аналитики впервые столкнулись с таким поведением русских, и это означает, что жизненно важная энергетическая инфраструктура теперь является потенциальной целью наряду с интернет-кабелями.

Ховард Гуллдал (Håvard Gulldahl) из вышеупомянутой группы журналистов-расследователей не сомневается в том, что Россия намерена подвергнуть диверсионным атакам подводные коммуникации, "если нынешний конфликт на Украине обострится".

Поскольку Великобритания расположена на острове, она особенно уязвима для таких атак и со временем станет еще более уязвимой.

Около трети газа, который мы используем каждый год, поступает в нашу страну из Норвегии по трубопроводу, который проходит по дну Северного моря. В ближайшие годы этот показатель будет увеличиваться, поскольку наши собственные газовые месторождения иссякают.

Пять подводных энергетических кабелей также связывают нас с Францией, Бельгией и Нидерландами, а шестой кабель должен быть запитан в Дании в этом году.

Между тем, в ближайшие годы Великобритания намерена увеличить долю ветряной энергии в своем энергетическом балансе в пять раз. К 2030 году на нее будет приходиться треть всей той энергии, которую мы используем.

Все это сейчас находится под прицелом России, хотя Москва отрицает наличие подобных планов.

"В октябре 2020 года был перерезан подводный силовой кабель протяженностью 35 километров, соединяющий Западные острова и материковую Шотландию. Это привело к отключению электроэнергии, которое затронуло 18 тысяч человек в окружающих поселениях, а также ветряные электростанции и гидропроекты", — говорит доктор Менезес.

"В энергетической компании Scottish and Southern Energy Networks заявили, что старый кабель ремонту не подлежит, а ввод в эксплуатацию и прокладка нового кабеля займет от шести до 12 месяцев".

"В октябре 2022 года на Шетландских островах в течение нескольких дней были перерезаны еще два подводных кабеля, что привело к перебоям в связи. Телефонная, мобильная и интернет-связи оказались нарушены. Инцидент затронул домохозяйства и предприятия, повлиял на работу служб экстренной помощи, а также аэропорта Самборо".

"Вину за инцидент возложили на зарегистрированный в Великобритании рыболовецкий траулер, но от внимания наблюдателей не ускользнуло, российское „исследовательское“ судно „Борис Петров“ „случайно“ прошло мимо критически важной подводной инфраструктуры в Северном море. Как предполагают, этот корабль также используется для наблюдения и сбора разведданных".

"Это судно прошло вблизи от Шетландских островов через день после того, как был перерезан второй подводный кабель. Это вызвало опасения, что за инцидентом могла стоять Россия", — рассказал Менезес.

Для борьбы с этой угрозой Королевский флот купит два специальных корабля подводной разведки, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом году.

А на саммите в Бельгии в прошлом месяце девять министров, включая министра энергетики Великобритании Гранта Шаппса (Grant Shapps), пообещали чаще использовать дроны для мониторинга морских ветряных энергоустановок и кабелей.

Они также обязались делиться разведданными о подводных угрозах для сдерживания Путина.

Представитель Минобороны Великобритании сказал тогда: "Нашим приоритетом всегда будет обеспечение нашей национальной безопасности".

"Вот почему мы увеличили количество патрулей Королевского флота после инцидента с "Северным потоком" и инвестировали 65 миллионов фунтов стерлингов в первый из двух наших многоцелевых кораблей для наблюдения за океаном".

"Мы продолжаем переоценивать наши расходы и деятельность в этой сфере в сторону увеличения с тем, чтобы покрыть весь спектр угроз и рисков".

Автор статьи: Крис Плезанс (Chris Pleasance)

Комментарии читателей

Singularity101

Весьма забавно, что все эти разжигающие страхи статьи, полные мрачных преувеличений, являются "эксклюзивами" Daily Mail. Впрочем, подождите! Я забыл, что Daily Mail нужно держать читателей в постоянном состоянии беспокойства обо всем, что их окружает, чтобы они щелкали кнопками на пульте телевизора и прокручивали все до конца, а деньги от рекламы продолжали течь в карманы наших доблестных СМИ!

yousef_uk

Все очень просто. Великобритании не нужно лезть в те конфликты, которые ее не касаются. А тем более накачивать эти конфликты своим оружием. Тогда и никаких рисков не будет. Вот и все!

dazb

Да о чем вы говорите?! Великобритания и так обречена! Мы не можем остановить флотилии дырявых резиновых лодок с нелегалами, оккупирующими наши острова! Куда уж нам думать о защите на морском дне!

vjarsenal

А разве подрыв газопровода "Северный поток" — это не преступление?!

Чего это Великобритания поставляет Украине дальнобойные ракеты, не имея никаких своих определенных интересов там?

Мировые проблемы — это не проблемы Соединенного Королевства!

Side1234

Да Великобритания и британцы всегда были восприимчивы к российскому влиянию. Это произошло в 70-х годах, когда британское профсоюзное движение захватило власть, а также совсем недавно — когда Россия профинансировала кампанию Брексит!

hognog

У Великобритании есть враг пострашнее Путина. Это американский "воукизм"! Вот кого надо бояться изо всех сил!

Jibberpompeyjabbery

Социальные волнения? Да у нас уже и так полно этих социальных волнений!

Margaret 1953

Вы лучше вспомните эту диверсию на "Северных потоках". Она вам понравилась? США сделали это и обвинили во всем Россию. Теперь они пытаются раскрутить страхи и снова обвинить Россию в том, чего она пока не делает. Это то, на что наши правительства готовы пойти, чтобы доказать, что их ложь является так называемой "правдой". Я сыт по горло всем этим! Лучше остановите бешеный рост стоимости жизни и цен на энергию, платите медсестрам и врачам достойную заработную плату и перестаньте притворяться, что денег нет, ведь они всегда есть, когда дело касается вас и ваших приспешников!!

Carrera

Пусть Украина сама решает свои проблемы и ведет свои собственные конфликты. Это просто нелепо, что Великобритания вмешивается в дела других народов. Неудивительно, что она находится в том жалком состоянии. Это мы с вами финансируем ее, когда каждый день встаем и идем на тяжелую работу, а потом платим налоги!

Sunaksewerrat

Пришло время отстранить нынешнего министра обороны Бена Уоллеса от должности. Он разжигатель войны и алкоголик. Это страшная смесь. Нам нужен кто-то трезвый, с хладнокровным и хорошо сбалансированным умом, а не пьяница, который только и делает, что скрипит зубами.

EUUSR

Возможно, Британии следовало бы с самого начала держаться подальше от Украины, а не быть цепным псом США. Франция и Германия наблюдали за Минскими соглашениями, но нарушили их. Если бы Ирландия восемь лет обстреливала жителей Северной Ирландии, неужели мы в конце концов не пришли бы на помощь североирландцам? Очнитесь, люди, британские политики не думают о ваших интересах. Я просто надеюсь, что Россия выместит свою ярость на отдельных политиках, из-за которых все это произошло.

Db100

Наше правительство наносит Великобритании столько вреда, что это не сравнится ни с какими диверсиями ни на каких коммуникациях!

Bill Kennedy

А вы вообще можете себе представить, как наши современные изнеженные юноши-призывники идут в бой? Даже сама по себе идея о том, что они пойдут защищать Короля и Соединенное Королевство пугает меня до глубины души!