Войти
ТАСС

США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины

469
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Nathan Posner

По словам экс-руководителя отдела по политическому планированию НАТО Фабриса Потье, модель безопасности будет схожа с израильской

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. США могут стать основным гарантом безопасности для Украины в рамках нового соглашения, которое страны НАТО готовятся предложить Киеву. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal.

Как сообщил изданию бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров. "Соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызывать доверие, иначе Россия не воспримет его всерьез", - сказал Потье, принимавший участие в разработке проекта. По его словам, успех соглашения будет зависеть от деталей.

Уточняется, что модель безопасности, которую предложат Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. Президент Польши Анджей Дуда сообщил газете, что соглашение, которое в настоящий момент набирает обороты как часть повестки дня будущего саммита НАТО в Вильнюсе, будет сосредоточено вокруг поставок вооружений и передовых технологий. "Обсуждения по этому поводу ведутся прямо сейчас", - подчеркнул Дуда, не уточнив, о каких видах оружия и технологиях идет речь. Другие европейские чиновники отмечают, что данная модель безопасности будет связана с процессом продвижения Украины в НАТО, однако не сделает альянс одной из сторон конфликта в случае любого столкновения Киева с Россией.

Как уточняет издание, большинство европейских партнеров США согласны с проектом соглашения, которое предусматривает предоставление Киеву ряда двусторонних гарантий в рамках многосторонней структуры безопасности. Ожидается, что в качестве гарантов, помимо США, выступят Великобритания, Германия и Франция.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, планируется создание нового органа - совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
27.06.2016
Секрет непревзойденности "Искандера" и "Вербы"
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
17.03.2014
Мне сверху видно все
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"