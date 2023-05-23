В "Рособоронэкспорте" рассказали о трендах развития мирового рынка вооружений

По словам генерального директора компании Александра Михеева, акцент делается на роботизированные комплексы и ИИ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Беспилотная военная техника и технологии искусственного интеллекта (ИИ) являются одним из основных трендов развития мирового рынка вооружений, отметил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Основные акценты сегодня делаются на беспилотную военную технику, роботизированные комплексы. Использование беспилотных средств и комплексов предполагается во всех средах - на земле, в воздухе, на воде и под водой. Сегодня активно развивается внедрение искусственного интеллекта в области обработки больших массивов данных об оперативно-тактической обстановке и для принятия решений", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества (ВТС) России.

Михеев также подчеркнул большое значение средств радиоэлектронной борьбы и разведки, защищенных средств связи, а также разработки в области лазерных технологий в борьбе с беспилотниками. "Развитие этих технологий позволит предложить нашим зарубежным партнерам средства ПВО, способные практически мгновенно уничтожать БЛА при минимальных затратах", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

По словам Михеева, будущее ракетного вооружения лежит в гиперзвуковых технологиях. Россия в этом плане опередила конкурентов и не собирается останавливаться в развитии.

"Рособоронэкспорт" внимательно следит за рынком, видит его тренды развития и дает на их основе рекомендации компаниям отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметил Михеев. "Мы плотно работаем с российскими производителями, даем свои рекомендации в плане разработок экспортных образцов, совместно корректируем характеристики", - сказал он.

В 2023 году отмечается 70-летие системы ВТС России с зарубежными странами.