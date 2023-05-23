В Польше рассказали о ракете, найденной под Быдгощем

Минобороны Польши: найденная под Быдгощем ракета залетела в Польшу случайно
МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. Найденная под городом Быдгощ ракета не представляла угрозы, она была выпущена в направлении Польши непреднамеренно, сообщил замминистра обороны страны Марчин Очепа.
По словам Очепы, в инциденте под Быдгощем Польша "не имела дело ни с угрозой, ни с преднамеренной атакой".
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, расположенного примерно в 15 километрах от Быдгоща, были найдены обломки неопознанного "воздушного военного объекта".
Местные СМИ утверждают, что это была стратегическая авиационная крылатая ракета X-55 российского производства. Взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал.
По данным оперативного командующего ВС Польши Томаша Петровского, инцидент с ракетой мог произойти еще 16 декабря прошлого года.
Радио Sputnik также рассказало, что в Польше найдена "особенная" боеголовка ракеты, обнаруженной в апреле.