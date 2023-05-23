В Польше рассказали о ракете, найденной под Быдгощем

Минобороны Польши: найденная под Быдгощем ракета залетела в Польшу случайно

МОСКВА, 22 мая/ Радио Sputnik. Найденная под городом Быдгощ ракета не представляла угрозы, она была выпущена в направлении Польши непреднамеренно, сообщил замминистра обороны страны Марчин Очепа.

"Мы должны соблюдать определенную умеренность в оценках. Мы не говорим о ракете, которая была нацелена на Польшу... Речь идет о ракете, которая должна была запутать системы противоракетной обороны Украины, которая в результате неисправности изменила траекторию полета и самоуничтожилась", – цитирует его РИА Новости.

По словам Очепы, в инциденте под Быдгощем Польша "не имела дело ни с угрозой, ни с преднамеренной атакой".

Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, расположенного примерно в 15 километрах от Быдгоща, были найдены обломки неопознанного "воздушного военного объекта".

Местные СМИ утверждают, что это была стратегическая авиационная крылатая ракета X-55 российского производства. Взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал.

По данным оперативного командующего ВС Польши Томаша Петровского, инцидент с ракетой мог произойти еще 16 декабря прошлого года.

Радио Sputnik также рассказало, что в Польше найдена "особенная" боеголовка ракеты, обнаруженной в апреле.