Войти
ИноСМИ

"Русский медведь" не попадет в капкан Запада и глупца Зеленского

575
0
0
Работа морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Al Binaa: "русский медведь" не даст глупому Зеленскому поймать себя в "капкан" Запада

Запад, в частности Великобритания, продолжает активно накачивать Украину оружием, чтобы оказывать давление на Россию, пишет Al Binaa. Но Москва не даст заманить себя в яму, которую роют "глупый президент Украины" и НАТО, уверена автор статьи.

Зеленский возвращается в Киев, а Россия, со своей стороны, посылает соответствующие сигналы в ответ на участившиеся в последнее время украинские удары по территории страны. Какие же послания Москва хотела донести до НАТО и Запада? На что она рассчитывает?

Россия уничтожила американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и сбила новые британские ракеты в ответ на накачку Украины западным оружием, участившиеся удары по российской территории и атаку на Кремль. Эта эскалация является реакцией Москвы на действия Запада, который увеличивает вовлеченность НАТО для затягивания конфликта на Украине. Россия ожидала, что недавно переданные ВСУ британские ракеты вызовут много проблем, тем более что она не подвергалась ракетным обстрелам уже почти год. Москва неоднократно угрожала нанести удары по Киеву, который, возможно, будет ее постоянной мишенью. Она уже произвела массированные атаки по различным городам Украины, а это означает, что мы столкнемся с несколькими раундами эскалации. Как сообщают осведомленные источники, было принято решение нанести ракетные удары по так называемым «центрам принятия решений» в Киеве, и это не исключено, пока Украина находится на стороне Запада и НАТО. Киев будет взят на прицел, и это, пожалуй, ясно всем аналитикам и экспертам, которые следят за развитием событий. Новые ракеты большой дальности, ударные беспилотники, танки и другая военная техника, предоставленная европейскими союзниками, помогает Украине, но это не то, что ей требуется для начала «контрнаступления».

Послания Москвы предназначены для самых больших энтузиастов. Речь в первую очередь идет о Великобритании, которая активно снабжает ВСУ оборонительным вооружением. Мы согласны с тем, что Россия ведет войну с Западом и НАТО и что Украина всего лишь инструмент давления на Москву. И тому есть много причин, включая геополитические и экономические. Соединенные Штаты утверждают, что сдерживают Россию, поставляя Украине передовое вооружение и настраивая ее на так называемое «весеннее контрнаступление». Некоторая информация об этом просочилась от министра иностранных дел Украины. Он заявил, что Киев получит оружие, которое закроет воздушное пространство от российских ракет и беспилотников. О новой эскалации заговорили, когда Зеленский вернулся из европейского турне вместе с новыми ракетами. Но я не думаю, что Москва попадет в ловушку Запада, который отправил Зеленского с «капканом», чтобы поймать «русского медведя». Запад не хочет раздувать пламя вооруженного конфликта, но ему нужен глупый украинский президент. Это может привести к кардинальным изменениям, особенно после того, как мы увидели множество систем обороны, защищающих Украину со всех сторон. Какими будут последствия этой эскалации для России? Каким образом Киев будет противостоять Москве, если украинские власти назвали недавнюю российскую атаку «самой масштабной», а Россия объявила об уничтожении комплексов Patriot? Что будет дальше?

Автор: Рана Афиф (رنا العفيف)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
19.05.2023
Уверенной наводкой: ВС РФ уничтожили крупный арсенал в Николаеве
13.02.2023
На что способен ЗРК «Patriot»?
09.01.2023
Колесный танк из Парижа, ЗРК из Рима. Какую технику ждет Киев в ближайшее время
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
24.10.2016
Беспилотная революция в армии и на гражданке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"