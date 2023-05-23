Al Binaa: "русский медведь" не даст глупому Зеленскому поймать себя в "капкан" Запада

Запад, в частности Великобритания, продолжает активно накачивать Украину оружием, чтобы оказывать давление на Россию, пишет Al Binaa. Но Москва не даст заманить себя в яму, которую роют "глупый президент Украины" и НАТО, уверена автор статьи.

Зеленский возвращается в Киев, а Россия, со своей стороны, посылает соответствующие сигналы в ответ на участившиеся в последнее время украинские удары по территории страны. Какие же послания Москва хотела донести до НАТО и Запада? На что она рассчитывает?

Россия уничтожила американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и сбила новые британские ракеты в ответ на накачку Украины западным оружием, участившиеся удары по российской территории и атаку на Кремль. Эта эскалация является реакцией Москвы на действия Запада, который увеличивает вовлеченность НАТО для затягивания конфликта на Украине. Россия ожидала, что недавно переданные ВСУ британские ракеты вызовут много проблем, тем более что она не подвергалась ракетным обстрелам уже почти год. Москва неоднократно угрожала нанести удары по Киеву, который, возможно, будет ее постоянной мишенью. Она уже произвела массированные атаки по различным городам Украины, а это означает, что мы столкнемся с несколькими раундами эскалации. Как сообщают осведомленные источники, было принято решение нанести ракетные удары по так называемым «центрам принятия решений» в Киеве, и это не исключено, пока Украина находится на стороне Запада и НАТО. Киев будет взят на прицел, и это, пожалуй, ясно всем аналитикам и экспертам, которые следят за развитием событий. Новые ракеты большой дальности, ударные беспилотники, танки и другая военная техника, предоставленная европейскими союзниками, помогает Украине, но это не то, что ей требуется для начала «контрнаступления».

Послания Москвы предназначены для самых больших энтузиастов. Речь в первую очередь идет о Великобритании, которая активно снабжает ВСУ оборонительным вооружением. Мы согласны с тем, что Россия ведет войну с Западом и НАТО и что Украина всего лишь инструмент давления на Москву. И тому есть много причин, включая геополитические и экономические. Соединенные Штаты утверждают, что сдерживают Россию, поставляя Украине передовое вооружение и настраивая ее на так называемое «весеннее контрнаступление». Некоторая информация об этом просочилась от министра иностранных дел Украины. Он заявил, что Киев получит оружие, которое закроет воздушное пространство от российских ракет и беспилотников. О новой эскалации заговорили, когда Зеленский вернулся из европейского турне вместе с новыми ракетами. Но я не думаю, что Москва попадет в ловушку Запада, который отправил Зеленского с «капканом», чтобы поймать «русского медведя». Запад не хочет раздувать пламя вооруженного конфликта, но ему нужен глупый украинский президент. Это может привести к кардинальным изменениям, особенно после того, как мы увидели множество систем обороны, защищающих Украину со всех сторон. Какими будут последствия этой эскалации для России? Каким образом Киев будет противостоять Москве, если украинские власти назвали недавнюю российскую атаку «самой масштабной», а Россия объявила об уничтожении комплексов Patriot? Что будет дальше?

Автор: Рана Афиф (رنا العفيف)