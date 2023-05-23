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ТАСС

РФ реализует проекты по установке зарубежных боевых модулей на российские шасси

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На всю продукцию есть сертифицированные предприятиями-производителями современные технические средства обучения, высокотехнологичные тренажеры, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" реализует перспективное направление по установке боевых модулей производства стран-партнеров на российские шасси. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" активно работает по технологическим проектам и с другими странами. В частности, из Ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов, стран СНГ. Одно из перспективных направлений, которое уже реализуем - установка боевых модулей производства стран-партнеров на российские шасси. Также предлагаем и уже успешно интегрировали российские современные боевые модули на бронетехнику иностранных заказчиков", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества (ВТС) России.

Гендиректор РОЭ также заявил, что на всю продвигаемую продукцию имеются сертифицированные предприятиями-производителями современные технические средства обучения, высокотехнологичные тренажеры. "Кроме того, "Рособоронэкспорт" проводит обучение персонала обслуживанию и эксплуатации продукции в лучших военных учебных центрах. Российский оборонно-промышленный комплекс проводит масштабную программу импортозамещения, которая в конечном итоге приведет к импортонезависимости большинства производств. Это дает нашим партнерам уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании поставленной продукции, ее модернизации и развитии", - подчеркнул Михеев.

По его словам, компания имеет огромный опыт по организации лицензионных производств и совместных предприятий в Индии, Малайзии, во Вьетнаме и в других странах. "Экономики мира сегодня требуют локализации производства, они заинтересованы в технологическом сотрудничестве, создании рабочих мест. Поэтому страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Индия, Китай уже сформировали собственные индустриальные платформы. "Рособоронэкспорт" готов работать на них и совместно с промышленностью, с госкорпорацией "Ростех" продвигать российские высокотехнологичные решения, разрабатывать новую продукцию вместе с партнерами", - отметил Михеев. 

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