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НАТО будет усиливать противовоздушную оборону, заявил замгенсека

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Американские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin

На саммите в Вильнюсе 11-12 июня НАТО примет решение в сфере сдерживания и обороны, которые поднимут ПВО организации на новый уровень. Об этом заявил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

Он отметил, что в планах альянса система ПВО занимает ключевое место.

"Уроки, которые мы извлекаем в конфликте на Украине, в том числе по российским возможностям, по эффективности систем "Патриот", …являются приглашением к членам альянса делать больше", — указал Джоанэ, добавив, что НАТО работает над системой противовоздушной обороны. Он также уверен, что в этом вопросе альянс выйдет на новый уровень.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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