НАТО будет усиливать противовоздушную оборону, заявил замгенсека

На саммите в Вильнюсе 11-12 июня НАТО примет решение в сфере сдерживания и обороны, которые поднимут ПВО организации на новый уровень. Об этом заявил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

Он отметил, что в планах альянса система ПВО занимает ключевое место.

"Уроки, которые мы извлекаем в конфликте на Украине, в том числе по российским возможностям, по эффективности систем "Патриот", …являются приглашением к членам альянса делать больше", — указал Джоанэ, добавив, что НАТО работает над системой противовоздушной обороны. Он также уверен, что в этом вопросе альянс выйдет на новый уровень.