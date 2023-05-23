В Дании пока не приняли решение о передаче Украине F-16

Министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что Дания "долгое время" работала над тем, чтобы украинские пилоты обучались работе с передовыми западными истребителями

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Дании рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16, но решение по этому вопросу еще не принято. Об этом журналистам сообщил в понедельник министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен по прибытии на встречу с коллегами в Брюссель. Такие образом он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что США совместно с союзниками начнут подготовку украинских пилотов, в том числе на самолетах F-16.

"Это то, что мы обсуждаем в правительстве. Но еще слишком рано принимать решение, - сказал министр. - Это сообщение, которого мы ждали, чтобы мы могли осмысленно приступить к выполнению учебной миссии. Можно <...> сказать наоборот: нет смысла обучать кого-то управлять самолетом, если вы заранее решили, что ему никогда не будет позволено летать на нем".

Дания "долгое время" работала над тем, чтобы украинские пилоты обучались работе с передовыми западными истребителями, отметил Лёкке Расмуссен. "Это просто связано с существующим горизонтом планирования. Это не просто короткий курс обучения на рынке труда продолжительностью в несколько недель, после которого вы сможете летать на истребителе. Это займет много времени", - пояснил министр, добавив, что "имеет смысл начать обучение как можно раньше" на случай, если впоследствии будут переданы истребители.

Датские F-16 в перспективе должны быть заменены более современными F-35. По словам Лёкке Расмуссена, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в понедельник находится в Варшаве, чтобы попытаться выяснить, какие страны будут участвовать в миссии обучения украинских пилотов. "Можно начать тренировочную миссию, и Дания тоже может принять участие, но это автоматически не приведет к тому, что нам придется поставлять наши самолеты. Это вопрос, который мы решим позже", - добавил министр.

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских пилотов, в том числе на самолетах F-16.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.