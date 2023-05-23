В НАТО нет согласия по продвижению членства Украины, заявил замгенсека

В НАТО нет консенсуса по продвижению членства Украины. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. Он отметил, что диалог на эту тему пройдет на встрече глав МИД в Осло и на саммите в Вильнюсе.

"Наши лидеры будут принимать решение, какой следующий шаг сделать, чтобы приблизить к нам Украину", — сообщил Джоанэ.

Отмечается, что 31 мая в Осло, где состоится неформальная встреча глав МИД альянса, "будет важный разговор об этом". Замгенсек указал, что дальше лидеры стран НАТО будут принимать решение. Речь идет о саммите в Вильнюсе 11-12 июля.