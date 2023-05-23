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РИА Новости

"Знает кошка, чье мясо съела". Военный эксперт об опасениях Великобритании

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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алекс Макнотон

Эксперт прокомментировал опасения Британии, что подлодки РФ угрожают ее инфраструктуре

Великобритании стоит не сеять панику по поводу "критического сценария" из-за возможностей российских подлодок, а задуматься над своими действиями, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Российские подводные лодки способны нарушить инфраструктуру Великобритании, что приведет к "критическому сценарию", пишет Daily Mail.

"Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве", – говорится в статье.

Там также отмечается, что министр обороны Бен Уоллес ранее предупреждал о военно-морской программе Москвы, "предназначенной для нападения на подводные энергетические и коммуникационные линии". По словам Уоллеса, подобные операции могут проводить как водолазы, так и небольшие подлодки на дистанционном управлении.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал публикацию.

"Англосаксы совершили акт диверсии – взорвали "Северные потоки". А теперь у них опасения. Значит, знает кошка, чье мясо съела. Да, у нас, как известно, есть и "Посейдоны", и лодки четвертого поколения, и "Ясени", и "Цирконы" подводные. Скорее всего, есть и возможности для того, чтобы работать в том направлении, о котором они говорят. Им надо задуматься, от чего это исходит – от самой позиции Великобритании. Британии стоило бы по-настоящему задуматься над тем, чтобы не поставлять оружие, особенно наступательного характера, киевскому режиму. Еще не успели сказать "да", а крылатые ракеты Storm Shadow уже полетели в сторону Луганска. То, что британцы пакостят России, это очевидно. То, что бегут впереди паровоза в этом направлении, мы тоже знаем. Об этом им надо задуматься – о том, что они участвовали в создании военно-морских баз на Черном море; о том, что британская МI6 работает с украинскими спецслужбами", – сказал Василий Дандыкин.
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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
SCALP
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