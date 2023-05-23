"Знает кошка, чье мясо съела". Военный эксперт об опасениях Великобритании

Эксперт прокомментировал опасения Британии, что подлодки РФ угрожают ее инфраструктуре
Великобритании стоит не сеять панику по поводу "критического сценария" из-за возможностей российских подлодок, а задуматься над своими действиями, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Российские подводные лодки способны нарушить инфраструктуру Великобритании, что приведет к "критическому сценарию", пишет Daily Mail.
"Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве", – говорится в статье.
Там также отмечается, что министр обороны Бен Уоллес ранее предупреждал о военно-морской программе Москвы, "предназначенной для нападения на подводные энергетические и коммуникационные линии". По словам Уоллеса, подобные операции могут проводить как водолазы, так и небольшие подлодки на дистанционном управлении.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал публикацию.