Войти
ТАСС

Производитель FPV-дрона "Упырь" сообщил о его успешном применении в зоне СВО

503
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС , архив

Он поразил украинские блиндажи и укрепления в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника, рассказал собеседник агентства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь" успешно применен в бою, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он поразил блиндажи и укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив украинских военных. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель компании-производителя беспилотника.

"Процесс обкатки нашего дрона в реальном бою продолжается, но он уже зарекомендовал себя положительно, неоднократно сумев в условиях подавления сигнала выполнить задачу по поражению укреплений противника и уничтожению его живой силы. Коммерческие беспилотники, к примеру, не взлетели, но "Упырь" за счет особенностей конструкции и тонкой настройки пренебрег усилиями РЭБ ВСУ", - сказал собеседник агентства, уточнив что некоторые другие дроны в тех же ситуациях не смогли даже взлететь.

Он добавил, что дрон применялся со снарядами, собранными военными в полевых условиях и состоящими из взрывчатого вещества и поражающих элементов, что позволяет экономить серийные боеприпасы. "Цели, которые мы поразили - защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта, также крайне сложны и "затратны" для артиллерии. В то же время один FPV-дрон, который управляется умелым пилотом, способен нанести огромный урон. Что и произошло, в одном из случаев нашему пилоту удалось влететь точно в "продув" (отверстие для циркуляции воздуха - прим. ТАСС) блиндажа", - рассказал представитель компании.

По словам собеседника агентства, деньги на производство новой партии FPV-дронов "Упырь" по-прежнему поступают в виде пожертвований от людей со всей страны. Собранные средства позволяют укомплектовать около 500 новых беспилотников.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
РПГ-7
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.03.2022
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
08.03.2022
Барражирующие боеприпасы от «Укроборонпрома»
06.10.2021
Силы специальных операций Азербайджана
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
22.09.2014
Пока Порошенко выпрашивает оружие, армия его распродает
11.09.2012
Дальнейший путь танка
03.07.2012
Грузинская армия снова боеспособна?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"