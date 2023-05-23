Производитель FPV-дрона "Упырь" сообщил о его успешном применении в зоне СВО

Он поразил украинские блиндажи и укрепления в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника, рассказал собеседник агентства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь" успешно применен в бою, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он поразил блиндажи и укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив украинских военных. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель компании-производителя беспилотника.

"Процесс обкатки нашего дрона в реальном бою продолжается, но он уже зарекомендовал себя положительно, неоднократно сумев в условиях подавления сигнала выполнить задачу по поражению укреплений противника и уничтожению его живой силы. Коммерческие беспилотники, к примеру, не взлетели, но "Упырь" за счет особенностей конструкции и тонкой настройки пренебрег усилиями РЭБ ВСУ", - сказал собеседник агентства, уточнив что некоторые другие дроны в тех же ситуациях не смогли даже взлететь.

Он добавил, что дрон применялся со снарядами, собранными военными в полевых условиях и состоящими из взрывчатого вещества и поражающих элементов, что позволяет экономить серийные боеприпасы. "Цели, которые мы поразили - защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта, также крайне сложны и "затратны" для артиллерии. В то же время один FPV-дрон, который управляется умелым пилотом, способен нанести огромный урон. Что и произошло, в одном из случаев нашему пилоту удалось влететь точно в "продув" (отверстие для циркуляции воздуха - прим. ТАСС) блиндажа", - рассказал представитель компании.

По словам собеседника агентства, деньги на производство новой партии FPV-дронов "Упырь" по-прежнему поступают в виде пожертвований от людей со всей страны. Собранные средства позволяют укомплектовать около 500 новых беспилотников.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий.