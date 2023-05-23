В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности к совместным проектам в ВТС со странами Африки

Директор компании Александр Михеев отметил, что импульс развитию военно-технического сотрудничества дает саммит Россия - Африка

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) готов к полноценному сотрудничеству и осуществлению совместных проектов в военно-технической сфере со странами Африки. Об этом заявил в понедельник генеральный директор компании Александр Михеев.

"Россия будет и в дальнейшем помогать африканским странам в их развитии, повышении экономического потенциала, благосостояния граждан, отстаивании национальных интересов. В условиях многополярного мира Африка - наш надежный партнер и союзник. Мы готовы к полноценному и равноправному сотрудничеству, к реализации самых смелых совместных проектов в военно-технической сфере", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества (ВТС) России.

Глава Рособоронэкспорта отметил, что импульс развитию военно-технического сотрудничества с африканскими странами дает саммит Россия - Африка.

Михеев уточнил, что общая география поставок продуктов военного назначения за время существования Рособоронэкспорта - более 100 стран. "Работа компании сосредоточена на сотрудничестве с дружественными России странами, а таких большинство в мире. Очень плотно взаимодействуем с Азиатско-Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой. Огромный интерес к российскому оружию проявляют страны Ближнего Востока, СНГ, участники Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Михеев.

В 2023 году отмечается 70-летие системы ВТС России с зарубежными странами.