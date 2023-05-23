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ТАСС

Рябков: боевая техника, поставки которой "обсуждаются" на Западе, поступит на Украину

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС

Так замглавы МИД РФ ответил на вопрос о возможных западных поставках Киеву самолетов F-16

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Боевая техника, которая находится в "обсуждении" на Западе, все равно окажется на Украине. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Дело к этому шло, и какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено, на нас не производили никакого впечатления, - сказал он, отвечая на вопрос о возможных западных поставках Киеву самолетов F-16. - Ясно, что вся номенклатура вооружений и боевой техники, которая находится, что называется в "обсуждении", так или иначе окажется на Украине".

Рябков добавил, что это же относится и к подготовке военнослужащих ВСУ: ранее экипажи сухопутных войск были приняты на подготовку в нескольких странах, не только натовских. "Совершенно бесполезные и бессмысленные эти все усилия. Наши возможности таковы, что все цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность РФ, в каком бы масштабе они не осуществлялись, такие мероприятия коллективного Запада во главе с США не приведут к искомым результатам", - указал замглавы МИД РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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