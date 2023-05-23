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Интерфакс-АВН

Патрушев заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против других стран

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина носит стратегический характер, оно не направлено против других стран.

"Российско-китайское стратегическое партнерство строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и не направлено против третьих стран", - сказал Патрушев в понедельник в Москве на российско-китайских консультациях по безопасности, юстиции и правопорядку.

Их провели Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

"Последовательно реализуются все договоренности о сотрудничестве в практических областях. Несмотря на санкционное давление, продолжает ставить новые рекорды двусторонний товарооборот. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах, что делает наши отношения не подверженными внешнему влиянию", - заявил Патрушев.

"Особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доверительные контакты на высшем уровне. 20-22 марта текущего года состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Его приезд сразу после переизбрания на пост главы государства подтвердил беспрецедентно высокий уровень наших отношений, обозначил твердый настрой на их дальнейшее углубление", - сообщил Патрушев.

"Признательны за приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в качестве главного гостя в третьем форуме "Один пояс, один путь", - заявил он.

"Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем - стратегический курс России", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По его словам, в новой концепции внешней политики России отмечено, что Москва уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества с Пекином во всех сферах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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