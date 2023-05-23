В Крыму заявили об одобрении США развязывания ядерной войны

Вице-премьер Крыма Мурадов: Вашингтон в лице Салливана одобрил развязывание ядерной войны

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что власти США в лице советника американского президента Джейка Салливана согласились на применение американской авиации против Крыма и одобрили развязывание ядерной войны.

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два», — сказал Мурадов «РИА Новости» 22 мая.

Он указал, в Севастополе уже 240 лет располагается Черноморский флот с жизненно важной для государства авиацией. По его словам, посягательство на одну из основ стратегической безопасности РФ законодательно обязывает страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва.

«Для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений», — отметил чиновник.

По его словам, такими точками в основном являются аэродромы в Польше и Румынии и для их уничтожения будет недостаточно обычных вооружений. Постпред уверен, что судьба этих стран не интересует Вашингтон.

Мурадов вместе с тем добавил, что при таком сценарии катастрофа коснется прежде всего Восточной Европы. Однако он выразил надежду, что воспоминание о Карибском кризисе отрезвит НАТО.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

Ранее в тот день президент США Джо Байден в ходе саммита лидеров стран «Большой семерки» G7 в Хиросиме объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, а также противотанковые гранатометы AT-4.

При этом за день до этого советник американского президента подчеркнул, что поставки истребителей F-16 и обучение украинских военных управлению техникой исходят из постулата о неприемлемости атак с использованием боевых самолетов территорий России. Он уточнил, что Украина последовательно заявляла о готовности следовать этим требованиям.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.