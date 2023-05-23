Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"

ЦАМТО, 22 мая. Правительство Зимбабве приняло новый самолет для перевозки VIP-персон и партию российских вертолетов "Ансат".

Как сообщает Defenceweb.co.za, 18 вертолетов "Ансат" были переданы Зимбабве в ходе состоявшейся 18 мая в международном аэропорту им. Роберта Габриэля Мугабе церемонии под председательством президента страны Эммерсона Мнангагвы. В мероприятии принял участие генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.

Большая часть переданных вертолетов была поставлена в цветах службы неотложной медицинской помощи, но четыре были окрашены в цвета полиции Зимбабве. Правительство заявило, что вертолеты будут использоваться в качестве санитарной авиации, для поисково-спасательных операций и воздушного патрулирования. Они также будут использоваться ВВС и для перевозки VIP-персон.

В конце прошлого года министр финансов и экономического развития Зимбабве Мтули Нкубе заявил, что полиция получит новое оборудование, в том числе четыре вертолета для борьбы с преступностью.

Хотя начальная партия "Ансат" включает 18 ед., к концу года в Зимбабве будут поставлены еще 32 вертолета. По сообщениям национальных СМИ, они приобретаются в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве по стоимости 2,5 млн. долл. за единицу.

Во время церемонии передачи Э.Мнангагва заявил, что заказ на поставку вертолетов ГК "Ростех" был сделан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

ГК "Ростех" впервые сообщила о проекте поставки "Ансат" в Зимбабве в сентябре 2022 года после передачи первого санитарного вертолета. С.Чемезов заявил тогда, что "наша техника прекрасно зарекомендовала себя на просторах Африки. Многие страны этого региона высоко ценят надежность и достойные летно-технические характеристики российских машин. Уверен, что сотрудничество холдинга "Вертолеты России" с Республикой Зимбабве также будет плодотворным, а передача санитарного вертолета "Ансат", который позволяет оперативно эвакуировать пациентов, станет важным шагом в развитии экстренных служб страны".

По оценкам экспертов, Зимбабве требуется около 50 медицинских вертолетов.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Он совершил первый полет в 1999 году. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант. Вертолет обладает самой просторной пассажирской кабиной в своем классе, может перевозить до семи человек. "Ансат" сертифицирован для использования в диапазоне температур от –45 до +50 град. С, подходит для эксплуатации в высокогорье. Вертолет состоит на вооружении ВС России в качестве учебно-тренировочного, а также был продан в Мексику, Туркменистан, Казахстан, Китай и Эритрею.

Зимбабве также получила новый президентский самолет Dassault Falcon 7X (регистрационный номер P4-SIM). Как заявлено, самолет был доставлен в марте 2023 года и, начиная с апреля, используется для обеспечения перелетов президента в рамках визитов в зарубежные страны.

В апреле 2021 года ВВС Зимбабве также получили вертолет H-215 компании Airbus для замены устаревшего вертолета "Кугар", который использовался для обеспечения перелетов Э.Мнангагвы по стране. В условиях экономических санкций и эмбарго на поставки оружия, введенного США и Европейским Союзом, Зимбабве различными способами стремится сохранить и поддержать готовность парка авиатехники.