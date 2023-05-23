Компания Илона Маска SpaceX запустила частный рейс в космос с саудовскими астронавтами

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В воскресенье состоялось знаковое для Саудовской Аравии событие – мужчина и женщина отправились в космос частным рейсом, организованным компанией SpaceX. Об этом сообщает арабская и западная пресса.

Рейс из Саудовской Аравии стал вторым в истории частным рейсом, организованным компанией Илона Маска. Мужчина и женщина из Саудовской Аравии отправились на орбиту, что само по себе является очень большим и важным событием для арабского королевства.

Ракета SpaceX Falcon 9 была запущена из Космического центра Кеннеди на восточном побережье Флориды в рамках миссии, организованной компанией Axiom Space. На борту космического корабля находятся граждане Саудовской Аравии Райяна Барнауи и Али аль-Карни, которых сопровождают бывший астронавт НАСА США Петти Уитсон и американский бизнесмен Джон Шоффнер.

Экипаж Axiom Mission 2 (Ax-2) вылетел на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в южном американском штате Флорида в 17:37 (21:37 по Гринвичу). Главный инженер компании SpaceX Билл Герстенмайер поблагодарил астронавтов из США и Саудовской Аравии за то, что они доверились команде Falcon 9. Он пожелал удачного путешествия в космос на корабле Dragon и выразил надежду, что астронавтам понравится этот полет.

Экипаж проведет около 10 дней на борту МКС, куда они должны прибыть около 9:25 утра понедельника. Интересно, что в состав экипажа входит женщина из Саудовской Аравии – страны, которая давно обвиняется западной феминистической общественностью в нарушении прав и свобод женщин. Райяна Барнауи заявила, что быть первой саудовской женщиной-астронавтом – большая честь для нее. Второй саудовский астронавт – профессиональный военный летчик Али аль-Карни. Он заявил, что всегда хотел исследовать неизвестное, в том числе и космос.

Отметим, что ранее в космосе из Саудовской Аравии бывал только принц Султан бин Салман бин Абдель Азиз, летчик ВВС. Он участвовал в космическом полете США в 1985 году. Сейчас на МКС находится астронавт из ОАЭ Султан аль-Неяди.