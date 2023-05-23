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Военное обозрение

Новая модификация высокоточного снаряда «Краснополь» для БПЛА прошла этап опытной эксплуатации

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Источник изображения: topwar.ru

Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова продолжает работы над новой модификацией высокоточного снаряда "Краснополь", предназначенной для применения с беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", боеприпас прошел этап опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация нового снаряда "Краснополь" завершена успешно, боеприпас подтвердил все характеристики. Подробности в холдинге не приводят, скорей всего снаряд тестировали в зоне спецоперации, сейчас все новое оружие проходит обкатку в реальных боевых действиях. О дальнейших планах и когда новый боеприпас поступит в войска ничего не говорится.

Разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами

приводит ТАСС сообщение холдинга.

О том, что тульское КБП разрабатывает новую модификацию снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей, стало известно в декабре прошлого года. Кроме боеприпаса для БПЛА, также был разработан вариант и для стрельбы из миномета. В 2021 году сообщалось о завершении работ над снарядом "Краснополь-М2" с повышенной до 26 км дальностью стрельбы.

"Краснополь" 2К25 — корректируемый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 и 155 мм. Боеприпас оснащён реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Стоит на вооружении российской армии в вариантах 152-мм 3ОФ39М (Краснополь-М) и 155 мм К155М. Дальность поражения цели – от 20 до 40 км в зависимости от версии снаряда.

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Краснополь
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