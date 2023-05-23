Пушилин заявил о способности ПВО в ДНР быстро менять характеристики

По словам врио главы ДНР, ПВО способна быстро приспосабливаться, в том числе с учетом украинских обстрелов с использованием дальнобойных ракет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Система ПВО в Донецкой Народной Республике (ДНР) способна быстро приспосабливаться, в том числе с учетом украинских обстрелов с использованием дальнобойных ракет, в частности Storm Shadow, заявил врио главы региона Денис Пушилин в понедельник.

"Наша ПВО достаточно быстро меняет характеристики, смотрит и находит методы противодействия обстрелам", - сказал он, отвечая в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о том, насколько сложно перехватывать такие дальнобойные ракеты и готова ли ДНР делать это.

20 мая представитель силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Мариуполю, предположительно, с применением крылатых ракет Storm Shadow.