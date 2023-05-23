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ТАСС

Боррель заявил, что ЕС уже "скоро сможет поставить" F-16 Украине

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Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США на авиабазе в Румынии, 2022 год
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США на авиабазе в Румынии, 2022 год.
Источник изображения: Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

Глава внешнеполитической службы сообщества приветствовал решение Группы семи о подготовке к отправке Киеву истребителей

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Евросоюз приветствует решение Группы семи о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16 и рассчитывает, что "уже скоро сможет их поставить". Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

"Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семерки", чтобы, наконец, начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась - это первое, что нужно сделать, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия", - сказал он.

Боррель добавил, что руководители внешнеполитических ведомств в понедельник обсудят выделение из Европейского фонда мира нового транша на оружие для Киева.

Ранее Боррель заявлял, что все более чувствует себя министром обороны ЕС, а не главой европейской дипломатии.

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских пилотов, в том числе на самолетах F-16.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
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